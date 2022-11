1899 è la nuova serie Netflix che racconta di un gruppo di migranti che deve attraversare l’oceano per raggiungere New York nella speranza di una vita nuova e felice. Dal 17 novembre, la serie è disponibile sulla piattaforma dopo un anno di attesa e ha già conquistato tutti gli spettatori. Lucas Lynggaard Tønnesen sarà uno degli attori del cast che veste i panni di Krester, un ragazzo giovane di origine danese che viene da un contesto conservatore e povero. Durante gli episodi, Krester, si dimostra timido e non riesce ad aprirsi con gli altri membri dell’equipaggio. Porta inoltre una grande cicatrice sul volto che avrà un significato ben preciso. Vediamo chi è Lucas Lynggaard Tønnesen, attore che ha vestito i panni del giovane danese nella serie 1899.

Lucas Lynggaard Tønnesen: biografia

Lucas Lynggaard Tønnesen è nato nel 2000 in Belgio, a Copenaghen. Ha debuttato giovanissimo nel mondo del cinema vestendo i panni di Buster in Cirkus Summarum, uno spettacolo teatrale dove recitava nel ruolo di un ragazzino che diffondeva a tutti il messaggio dell’importanza di utilizzare l’immaginazione. Un altro dei ruoli più importanti è stato quello di Player, nel 2013, una commedia drammatica che racconta della risoluzione faticosa di un caso di divorzio. Tra gli altri importanti lavori dell’attore figurano Carl Mørck – 87 minuti per non morire e The Rain, serie post-apocalittica trasmessa su Netflix nella quale Lucas veste i panni di Rasmus.

Vita privata

Lucas Lynggaard Tønnesen non è attualmente impegnato in una relazione. Secondo diverse fonti, l’attore è stato fidanzato per lungo tempo ma la sua relazione è recentemente naufragata. Per via della sua grande attenzione alla privacy non si conosce il nome della ex ragazza, ma lo si può seguire il profilo Instagram dell’attore di The Rain per rimanere aggiornati su tutte le novità dei suoi film ma anche della sua sfera sentimentale.