Chi è Lucia Ocone? Vita privata, altezza, figli, carriera

La sua simpatia l’hanno resa una delle beniamine della comicità italiana, ma di lei si sa poco o nulla fuori dalle scene. La sua discrezione, infatti, è pari alla sua verve sul piccolo schermo. Andiamo a scoprire chi è Lucia Ocone, popolare attrice e comica, soprattutto quando si spengono le luci dei riflettori.

Nonostante il suo carattere aperto, Lucia è molto attenta alla privacy e non trapela molto sulla sua vita sentimentale. Si sa che non ha figli e che al momento non è mai stata sposata. Viene considerata una delle imitatrici più talentuose di questi anni: Lucia è alta 1,66 e pesa 54 chilogrammi, secondo quanto emerge da alcune biografie. Andiamo a scoprire di più sulle sue origini.

Biografia

Luciano Ocone è nata il 3 maggio 1974, dunque sotto il segno zodiacale del Toro, ad Albano Laziale, paese di circa 40mila abitanti in provincia di Roma. Ha sempre avuto il pallino della comicità e dell’interpretazione. Ha frequentato diversi seminari di recitazione da giovane, poi è arrivato il momento dell’esordio sul piccolo schermo. Il primo passaggio televisivo avviene con un programma estivo, Bulli e pupi, che a giugno raccoglieva l’eredità del più noto Non è la Rai. In quel contesto danza, ma ben presto emerge la sua verve comica che ad appena 19 anni la porta a tirare fuori personaggi come la parrucchiera Deborah e la maga Lucia nelle edizioni di Non è la Rai.

Chiusa quella parentesi Gianni Boncompagni decide di portarla in Rai per Macao, lo show condotto da Alba Parietti. Gli anni Duemila iniziano con una vera e propria sinergia con la Gialappa’s Band che la vuole in Mai dire Domenica, Mai dire Grande Fratello e Mai dire Lunedì. In contemporanea va avanti la sua carriera teatrale, ma anche quella cinematografica, spesso accanto ad un’altra collega di talento che ha trascorsi con la Gialappa’s Band, Paola Cortellesi. Le due recitano insieme in Nessundorma.

La Rai la vuole in diverse serie di successo, da Lo zio d’America a Il Commissario Manara, poi arriva la chiamata sempre in un programma comico ad impronta calcistica. Simona Ventura la vuole come spalla comica nelle edizioni di Quelli che il calcio presentate da lei e i suoi personaggi diventano subito un successo. Lascerà soltanto nel 2009, con nel mezzo un’altra esperienza accanto alla Ventura come “disturbatrice” nel reality show Music Farm. Torna a Quelli che il calcio durante la conduzione di Nicola Savino tra il 2015 e il 2016. Alterna la tv alla radio grazie alla sinergia con Luca Barbarossa e Andrea Perroni in Radio 2 Social Club. Tra gli ultimi film in cui compare Lucia Ocone c’è I cassamortari, pellicola diretta alla regia da Claudio Amendola. Recentemente la Ocone è stata ospite di Alessia Marcuzzi nel nuovo programma Boomerissima.

Tra le pellicole più note alle quali ha partecipato come interprete ricordiamo Immaturi, Viva l’Italia, Nessuno mi può giudicare, Maschi contro Femmine (e Femmine contro Maschi), Poveri ma ricchi. Decine i personaggi famosi che ha imitato portandoli sul piccolo schermo sempre con la sua consueta simpatia.

