Chi è Lucio Presta, marito di Paola Perego? Moglie, Instagram, figli, imprenditore

Classe 1960, Lucio Presta inizia a lavorare come ballerino insieme alla coreografa italiana Flora Torrigiani, la quale lo porterà a qualche anno dopo a debuttare anche in televisione. Sul piccolo schermo l’artista partecipa alle cinque edizioni di Fantastico e ed esegue diverse coreografie per il cantautore Renato Zero.Grazie al suo background da danzatore, il ballerino era riuscito a circondarsi di moltissimi contatti e persone note in televisione. Questo vantaggio lo ha aiutato a diventare uno degli imprenditori più noti del panorama dello spettacolo italiano. Qualche anno dopo le prime comparse in tv, fonda a Roma un’agenzia di spettacolo chiamata Arcobaleno Tre, il cui capitale sociale è diviso anche con l’attuale moglie Paola Perego e altri soci. Nel 2016, il marito di Paola Perego ha provato a candidarsi come sindaco di Cosenza, con l’appoggio del Partito Democratico e uno sfidante di centrodestra, Mario Occhiuto. Ritira qualche mese dopo la sua candidatura per problemi familiari, lasciando vincere L’avversario di Forza Italia.

Vita sentimentale

Lucio Presta e Paola Perego si sono sposati nel 2011. Dopo lunghi anni di fidanzamento, i due hanno deciso di fare il grande passo. La conduttrice si dice incredibilmente innamorata del coniuge, tanto che ha dichiarato che Lucio sarà sempre l’uomo più importante della sua vita. I due, orgogliosissimi della loro storia d’amore, si sono incontrati casualmente dopo la separazione di Paola con Andrea Carnevale, padre di Giulia e Riccardo, i due figli della coppia. Con Paola Perego, Lucio dice di aver trovato la donna perfetta, e la coppia ha archiviato un passato doloroso sotto il punto di vista sentimentale.

Lucio Presta e la malattia di Paola Perego

Insieme alla presentatrice recentemente approdata in Rai, Lucio Presta confessa di non aver mai trovato una donna così importante, tanto che la consorte lo ha sempre definito non giudicante e comprensivo nei confronti della malattia di Paola, la quale da moltissimi anni soffre di ansia forte e attacchi di panico. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale, i due non hanno ancora avuto figli, ma si dicono molto contenti del loro presente. Lucio lavora ancora come agente e continua a seguire diversi vip del mondo dello spettacolo, tra i personaggi con cui ha avuto l’onore di lavorare figurano Paolo Bonolis, Amadeus, Roberto Benigni, Antonella Clerici e il celebre conduttore di striscia la notizia Ezio Greggio.