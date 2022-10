Chi è Lucy Morante, ex moglie di Renato Zero? Matrimonio, età, figli

Lucy Morante è l’ex moglie di Renato Zero. Il problema è che quando erano sposati la donna era molto riservata, ed oggi non pare sia cambiata la situazione. Le poche informazioni sul suo conto vengono proprio dal cantautore italiano.

Lucy Morante età e figli

Non sappiamo nulla sull’età di Lucy Morante. Ipotizziamo sia coetanea del suo ex marito, quindi oggi una settantenne. Con Renato non ha avuto figli, ma non sappiamo se dopo di lui abbia avuto una qualche altra storia che le ha permesso di diventare mamma.

Il matrimonio con Renato Zero

Tra Lucy e Renato l’amore è stato molto forte. I due si conobbero in un contesto lavorativo di successo per il cantautore italiano. Il cantante dice spesso della donna di averla amata sopra ogni cosa. Ancora oggi a distanza di anni dalla fine della loro storia, sono molto uniti. Hanno un rapporto aperto, meraviglioso. Quanto detto emerge da molte interviste di Renato il quale dice che Lucy è una donna unica, straordinaria e che è stata il grande amore della sua vita. Nel corso degli anni, nei momenti di difficoltà, ha parlato molto con lei, l’ha sempre considerata un punto di riferimento e ad oggi questo non cambia.