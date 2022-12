Diventata famosa per aver interpretato Eva Brighi nella serie Skam Italia, Ludovica Martino è oggi una vera star del mondo dello spettacolo. La ragazza ha già lavorato in numerose serie tv nonostante la sua giovane età e nel 2013 è stata il volto ufficiale delle Internazionali d’Italia. Se sei curioso di scoprire chi è Ludovica Martino, interprete della serie italiana Skam Italia andata in onda nel nostro paese dal 2018, prosegui nella lettura e saprai tutto su di lei.

Biografia di Ludovica Martino

Ludovica Martino è nata nel 1997 a Roma. Contro la volontà dei suoi genitori ha studiato recitazione diplomandosi nel 2012 presso la Scuola di Recitazione cinematografica Jenny Tamburi. Qui, l’attrice si è specializzata in quella che è la sua grande passione, il teatro il mondo del cinema. Durante un’intervista a Vanity Fair ha anche raccontato di alcune vicende legate ai propri genitori, che all’inizio erano in disaccordo riguardo le sue scelte professionali. Ad oggi, Ludovica Martino ha recitato in diverse serie tv tra cui Che dio ci aiuti, insieme ad Elena Sofia Ricci, la popolarissima Don Matteo e Tutto può succedere, con Alessandro Tiberi, volto di Boris insieme alla bellissima Benedetta Porcaroli. Nel 2018 però raggiunge l’apice del successo con Skam Italia, serie che l’ha resa famosa.

Fidanzato, vita privata e Instagram

Non si sa molto sulla sua vita privata, anche se Ludovica non sembra essere fidanzata. Ad oggi, conta un seguito di circa 500.000 follower su Instagram e sempre più persone si chiedono se la bellissima attrice sia single. In passato è stata legata a Luca Grispini, un attore che ha interpretato Federico nella stessa serie Skam Italia. Il suo è un esempio di forza, quello di una ragazza che insegue i suoi sogni anche quando il gioco si fa difficile. Ad oggi i genitori di Ludovica sono felicissimi per il suo percorso e sperano con lei in nuove soddisfazioni.