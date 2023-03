Chi è Luigi Lo Cascio? Moglie, film, figli

Tutti conoscono Luigi Lo Cascio per il suo percorso professionale, visto che nel tempo si è distinto come uno dei migliori attori del panorama italiano e non solo. Nato a Palermo il 20 ottobre del 1967 si è diviso tra cinema e teatro, riuscendo a riscuotere un discreto successo in entrambi i campi. Dopo il diploma al liceo classico Garibaldi di Palermo il ragazzo si era iscritto alla facoltà di medicina e chirurgia che frequenta per due anni, abbandonando proprio per darsi alla recitazione. Insieme a un gruppo di amici, tra cui il fratello, fonda nel 1986 Le Ascelle un gruppo di Cabaret a Bologna. Si esibisce in varie città europee fino ad arrivare in teatro. Il debutto arriva nel 1992 in Aspettando Godot di Federico Tiezzi. Arriva poi il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico che lo porta a diventare a tutti gli effetti un attore professionista.

Il grande salto col cinema

Il grande salto per Luigi Lo Cascio arriva però nel cinema, quando nel 2000 debutta da semi sconosciuto in uno dei film che segneranno per sempre la sua carriera. Recita infatti nel film storico e provocatorio I cento passi diretto dall’immenso talento di Marco Tullio Giordana. Da quel momento Luigi vive anni fortunatissimi e nel primo decennio del nuovo millennio recita in altri sedici tra film e sceneggiati. Lavora ancora due volte con Marco Tullio Giordana nella miniserie per Rai Uno La meglio gioventù e nel film Sanguepazzo. Lavora anche con grandissimi registi come Marco Belloccio in Buongiorno, notte e con Cristina Comencini in Il più bel giorno della mia vita e ne La bestia nel cuore. Senza dimenticare le intense collaborazioni con Giuseppe Tornatore in Baaria e con Pupi Avati ne Gli amici del Bar Margherita. Quello che lo segna in quel periodo è anche l’esperienza internazionale quando recita in Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee.

Luigi Lo Cascio non si è mai fermato

Luigi Lo Cascio non si ferma lì perché torna a recitare ancora con Marco Tullio Giordana in Romanzo di una strage e diventa anche parte del cast del fenomeno Smetto quando voglio di Sydney Sibilia. In carriera ha lavorato anche con Paolo Virzì, Ivano De Matteo, Francesca Archibugi, Daniele Luchetti, Roberto Andò e Gianni Amelio tra gli altri. Ha sempre mantenuto altissimi livelli di recitazione mettendo d’accordo pubblico e critica. Nel 2023 sarà in sala con il film Delta diretto da Michele Vannucci.

Curiosità sulla sua vita privata

Della vita privata di Luigi Lo Cascio sappiamo poco, perché l’attore ha sempre voluto dimostrare di tenere lontana la questione personale dagli affari di lavoro. Dal 2006 è sposato con Desideria Rayner montatrice italiana classe 1971 e nel 2012 hanno lavorato insieme alla prima e finora unica regia dell’attore, La città ideale. Insieme la coppia ha messo alla luce anche due splendidi bambini. I bimbi si chiamano Tommaso Isidoro e Arturo Tito, piccola curiosità l’uomo ha dichiarato che non riusciva a mettersi d’accordo con la moglie per il nome e così hanno deciso di dare a entrambi il doppio nome. La loro famiglia è senza dubbio molto unita.