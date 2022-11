Luis Guzmán fa parte del cast della nuova serie Netflix firmata Tim Burton. Mercoledì è il nuovo show sequel de La Famiglia Addams, che si focalizza proprio su Mercoledì, la figlia di Gomez e Morticia. Luis Guzmán interpreta il padre dell’inquietante ragazzina che farà il suo ingresso alla Nevermore, la scuola in cui lui e la moglie si sono innamorati quando erano ancora giovani. I fan attendono questa serie da più di un anno con una protagonista d’eccezione, Jenni Ortega accompagnata da Christina Ricci, che negli anni ’90 ha interpretato lo stesso personaggio nei diversi film dedicati alla famiglia Addams. La serie mescolerà horror, giallo e young adult, tre generi che faranno di Mercoledì uno show inaspettato per il mitico regista di Nightmare before Christmas e di Dark Shadows. Ecco chi è l’attore che interpreta Gomez, il marito di Morticia nella serie Mercoledì.

Biografia di Luis Guzmán

Insieme ad un cast d’eccezione, troviamo anche lui, Luis Guzmán. Nato nel 1956 a Portorico e cresciuto a New York, Luis si diploma al City College della Grande Mela. Ha svolto molti lavori prima di iniziare la carriera come attore: è stato un assistente sociale e ha anche lavorato come attore di strada. Dopo essere stato ingaggiato in un film di Brian de Palma intitolato Carlito’s Way, Luis ha ottenuto diversi ruoli nel mondo di Hollywood tra i quali Il collezionista di ossa, La strada per la vittoria e Stonewall. In molti lo ricordano anche per aver partecipato al film Terapia d’urto con Jack Nicholson e Adam Sandler.

Nel 2022 Luis Guzmán recita a fianco di Catherine Zeta-Jones nella serie di Tim Burton disponibile su Netflix, la quale racconta dei disperati tentativi della piccola Mercoledì di controllare i suoi poteri magici.

Vita privata e sentimentale

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è sposato con Angelita Galarza ormai dal 1985. Con la donna ha avuto ben cinque figli anche se purtroppo non conosciamo i nomi. La coppia risulta essere infatti molto riservata e non ama fornire troppe informazioni al pubblico. In molti si domandano anche a quanto ammonta il patrimonio dell’attore. Grazie alla vincita di diversi premi e agli ingaggi in vari film serie TV ha un patrimonio di 14 milioni di dollari oltre che una bellissima casa a New York.