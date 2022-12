Colin è uno dei personaggi principali della popolare serie Netflix Bridgerton, ma cosa sappiamo della sua vita nella realtà? La sua biografia è ricca di successi professionali, ma c’è anche molto da sapere sulla sua vita privata. Scopriamo tutto sulla vera identità di Luke Newton.

Biografia e carriera

Luke Newton è un famoso attore britannico. Nato a Worthing il 5 febbraio 1993 sotto il segno dell’Acquario, vive nel Regno Unito ed è diventato famoso a livello mondiale grazie al ruolo di Colin nella serie Bridgerton su Netflix. La sua carriera è iniziata con The Cut nel 2010 ed è stata seguita da altri ruoli importanti, come quello di Ben Evans nella serie The Lodge dal 2016 al 2017. In questi anni Luke ha anche recitato in vari film e ha preso parte a diversi eventi di beneficienza.

L’attore ha iniziato la sua carriera a soli 11 anni, partecipando a varie produzioni teatrali. È stato anche protagonista di diversi film come ‘The Last Tree‘ e ‘The Darkest Minds‘. Oltre a questo, Luke possiede alcune abilità che potrebbero sorprendere i suoi fan, come il fatto che parla fluentemente tre lingue, inglese, gallese e giapponese. Luke è anche un grande amante dei cani e ha una piccola cagnolina chiamata ‘Hinata‘. Inoltre, ha una grande passione e conoscenza per la storia e le civiltà antiche.

Vita privata di Luke Newton

Luke Newton, famoso attore inglese, è nato a Worthing ma ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza a Shoreham-by-Sea. Si è poi formato presso il Greater Brighton Metropolitan College, la BRIT School e, successivamente, la London School of Musical Theatre. La sua vita privata è piuttosto semplice: ha una sola sorella, Lauren, che è più giovane di lui. Durante la sua carriera, Luke ha goduto di un grande successo internazionale. Ad oggi non si sa se sia fidanzato, ma presto si scopriranno ulteriori dettagli!