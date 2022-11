Maciej Musial è un attore conosciuto da tutti grazie alla popolarità guadagnata con The Witcher e con la serie Father Mateusz. Nel 2022 lo vediamo recitare nella serie 1899 di produzione tedesca che vanta un meccanismo narrativo molto complesso. La serie è un intreccio tra vari generi ed è riuscita a combinare fantascienza, horror e drama. Con atmosfere lugubri e grandi misteri, forma un mosaico ricco di simboli filosofici. Nel cast troviamo anche Mathilde Ollivier e Andreas Pietschmann. Se sei curioso di sapere chi è l’attore che interpreta Olek nella serie 1899, continua a leggere.

Biografia e carriera di Maciej Musial

Nato a Varsavia nel 1995, Maciej Musial è un attore di origine polacca che nonostante la giovane età ha già alle spalle un lungo curriculum fatto di apparizioni al cinema e televisione. Lo ricordiamo a soli 12 anni nel film Futro e nella serie Hotel 52. Dal 2018 la sua carriera prende il volo con 1983, una miniserie polacca che mette in luce il suo talento. Viene scritturato per la serie The Witcher nel 2019, grazie alla quale viene conosciuto a livello internazionale nonostante abbia ricoperto un ruolo secondario. Nel 2022 viene invece scelto tra i principali personaggi di 1899, una serie che narra il difficile viaggio di alcuni migranti europei che provano a raggiungere New York per trovare un futuro migliore.

Informazioni personali

Come molti attori, anche Maciej Musial è molto riservato quando si tratta di condividere con il pubblico informazioni private. Ecco perchè non si sa molto sulle sue relazioni e sulle sue precedenti storie d’amore. Ancora giovanissimo è però stato impegnato nella conduzione di The Voice versione polacca, insieme al presentatore Tomasz Kammel. Insomma, Maciej Musial non spreca tempo per costruirsi una carriera consistente anche in tv, nonostante la sua vita privata rimanga ancora un segreto. Con la popolarità raggiunta con la serie 1899, probabilmente si confiderà in qualche intervista e scopriremo se è fidanzato.