In un’era distopica dove molte donne non possono avere figli, il regime totalitario rende schiave le cosiddette “ancelle“, donne che invece hanno ancora la possibilità di procreare. Proprio queste ultime hanno il compito di donare figli alle famiglie aristocratiche poiché tutta la società è divisa in classi sociali. Madeline Brewer è una delle attrici che interpretano le ancelle. L’attrice veste i panni di Janine, una delle donne preposte a procreare. Conosciuta anche per aver recitato in Orange is the New Black, pellicola del 2013, Madeline ha alle spalle una carriera molto interessante, scopriamola insieme.

Biografia e carriera di Madeline Brewer

Nata nel 1992 a Pitman, nel New Jersey, si è formata presso l’Accademia di Musical e Arti Drammatiche di New York. L’attrice è stata parte del cast di Orange is the New Black, famosa serie televisiva trasmessa su Netflix che racconta di una donna di circa trent’anni che viene condannata presso una prigione femminile a Litchfield. Tra i film in cui ha recitato ricordiamo anche Captive state del 2019, Chimera nel 2018, The Ultimate Playlist of Noise e Separazione, film del 2021. Nella serie The Handmaid’s Tale interpreta Janine Lindo, chiamata dal regime con il nome di Ofwarren poichè affidata alla nobile Warren.

Vita privata

La vita privata dell’attrice è ad oggi un vero mistero. La bella Madeline non racconta molte informazioni personali. Sappiamo però che è molto attiva sia su Twitter che su Instagram, ma non ha mai mostrato alcun fidanzato in pubblico. In passato i fan si sono insospettiti credendo che l’attrice frequentasse il collega Keean Johnson che però ha prontamente smentito le voci sulla coppia. Successivamente è comparsa con Calum, collega di Disney Channel con il quale ha percorso il tappeto rosso ai Golden Globe del 2020. Anche in questo caso, dopo le folli ricerche dei fan, la coppia ha negato di avere una relazione.