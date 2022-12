L’attore californiano di origini afroamericane e musulmane Mahershala Ali sta diventando una delle figure più influenti di Hollywood. Dopo aver fatto esperienza in ruoli minori, il suo successo è arrivato grazie alla serie cult House of Cards, che gli ha permesso di vincere due Oscar e un Golden Globe. Recentemente, è tornato a recitare nella serie di successo della HBO. Inoltre, l’attore è diventato una figura chiave nell’industria cinematografica, lavorando con alcune delle più importanti case di produzione del settore.

Biografia di Mahershala Ali

Mahershala Ali è uno degli attori di Hollywood più apprezzati negli ultimi tempi, conosciuto per la sua risata contagiosa. L’attore statunitense è stato premiato con Oscar e Golden Globe nel giro di due anni, come se fosse un corridore ciclistico che vince Giro e Tour dopo anni di preparazione. Dopo aver recitato in serie di successo come “House of Cards“, “Moonlight” e “Green Book“, Ali ha intrapreso una nuova sfida con la serie “True Detective“. Il suo talento, la sua passione e il suo divertimento per il lavoro lo hanno reso un grande esempio per molti giovani attori.

Vita privata e Instagram

Come uno scultore che riduce un blocco di marmo al suo nucleo essenziale, Ali ha iniziato a fare lo stesso con il suo nome. Alla sua nascita, è stato Mahershalalhashbaz Gilmore, un nome biblico ispirato al Libro di Isaia che significa “fare in fretta il bottino“, una profezia che si è rivelata sbagliata. Diversi anni dopo, quando realizzò che il suo cognome non sarebbe stato stampato interamente nel poster di un film, decise di abbreviarlo. Così diventò Mahershala Ali, un nome che ha portato l’attore a vincere l’Oscar e a recitare in produzioni di alto livello.

Mahershala Ali è un celebre attore che ha un account ufficiale su Instagram con più di 800 mila seguaci. Nonostante non sia molto attivo, la sua bacheca è piena di post che lo riguardano e dei suoi progetti lavorativi. Ali è particolarmente appassionato del suo lavoro e, di conseguenza, condivide volentieri i progetti ai quali partecipa. Seguendo l’attore su Instagram, si potrà rimanere aggiornati sulle sue iniziative lavorative e scoprire anche alcuni dettagli sulla sua vita privata, come i suoi momenti con la famiglia.