Maitreyi Ramakrishnan, un’attrice canadese giovanissima, ha stupito il mondo della recitazione. È la protagonista della nuova serie di Netflix intitolata Non ho mai 3, e si interpreta una ragazza di nome Devi che cerca di guarire dalla morte del padre mentre cerca di affrontare la scena sociale delle superiori. La sua performance ha conquistato fan e critici, ed è chiaro che ci saranno molte altre storie di successo per questa meravigliosa attrice.

Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi

Maitreyi Ramakrishnan, attrice che interpreta Devi Vishwakumar nella serie Netflix intitolata Non ho mai, ha 20 anni e nasce il 29 dicembre 2001 a Mississauga, nell’Ontario, in Canada. Ha origini tamil ed è alta circa un metro e sessantotto centimetri. Maitreyi ha frequentato la scuola superiore Applewood Heights di Mississauga ed è un’attivista impegnata nella lotta contro la discriminazione razziale.

L’attrice ha iniziato a recitare tra i 15 e i 16 anni, prendendo parte a varie recite scolastiche, diplomandosi poi alla Meadowvale Secondary School. Durante il suo ultimo anno di liceo, ha preso la decisione di intraprendere la carriera di attrice e ha ottenuto il ruolo di Devi nella serie TV “Non ho mai“. Si tratta del suo primo ruolo in una produzione americana e rappresenta la sua entrata ufficiale nel mondo dello spettacolo. Successivamente si è dedicata a varie altre produzioni televisive, film e spettacoli teatrali.

Vita privata

Maitreyi Ramakrishnan è un’artista molto discreta che non ha fornito alcuna informazione sulla sua vita privata. Pertanto, non sappiamo dire se sia fidanzata o single. Non ha nemmeno condiviso sui social network foto che svelassero qualcosa in merito. Probabilmente, predilige mantenere questo aspetto della sua vita al di fuori dei riflettori e delle telecamere. Come biasimarla? Del resto l’attrice è molto giovane e ha ancora una carriera davanti e tante storie d’amore. Se ci saranno novità in tal senso, vi informeremo tempestivamente.