Malcolm-Jamal Warner è una star di Hollywood nata a Jersey City il 18 agosto del 1970. L’attore ha una lunga esperienza cinematografica e un grande talento. E’ soprattutto conosciuto per avere interpretato il personaggio di Theo Robinson nella popolare serie televisiva I Robinson, pubblicata in Italia dal 1989 al 1998. Dal momento della sua uscita dalla serie, ha continuato a recitare in numerose produzioni televisive e cinematografiche, come la serie tv Malcolm & Eddie, in cui ha anche ricoperto il ruolo di produttore esecutivo. Inoltre, ha diretto alcuni episodi della serie televisiva drama The Cosby Show. Negli ultimi anni ha recitato nella serie tv American Horror Story e nella serie tv Empire.

La morte della fidanzata

Una triste vicenda ha coinvolto l’attore nel corso della sua vita. Malcolm, infatti era fidanzato con Michelle Thomas, un’attrice che ha interpretato il ruolo di Justin nella serie I Robinson. Purtroppo, quando aveva solo 30 anni Michelle è stata diagnosticata una malattia terminale e Malcolm è stato vicino a lei fino alla fine, vivendo un grande trauma. Nel presente, l’autore è legato sentimentalmente all’attrice Karen Malina White, anch’essa ex-protagonista della serie americana.

La carriera di Malcolm-Jamal Warner

La carriera di Warner ha preso il via nel 1984 quando è stato scelto per interpretare il personaggio di Theo Robinson, figlio maschio del dottor Robinson, uno dei medici più famosi del piccolo schermo. La serie è andata in onda per 8 anni, e durante questo periodo Warner ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

Nel 1992, anno della conclusione della serie, l’attore ha iniziato a recitare in vari film per poi partecipare a diverse serie televisive, sia nei panni di attore che come regista. Inoltre, ha condiviso il ruolo protagonista con Eddie Griffin nella sit-com “Malcolm & Eddie“. Nel corso degli anni, Warner ha saputo mantenere la popolarità ed è stato sempre amato sia dal pubblico che dalla critica.