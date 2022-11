Malte Gardinger fa parte del cast della famosissima serie Young Royals, che di recente ha distribuito anche la seconda stagione dopo l’incredibile successo della prima. Attore che interpreta August, Malte è un personaggio figlio d’arte, che come il padre ha debuttato da giovanissimo nel mondo dello spettacolo. Vediamo chi è.

Biografia, età e origini

Figlio di Pontus Gardinger, modello e presentatore televisivo, Malte Gardinger ha seguito le orme del padre. L’attore che nella seguitissima serie Young Royals ha interpretato August, è nato il 23 luglio 2000 in Svezia e anche lui come il collega Omar, adora cantare e ha pubblicato un singolo dal titolo “Nara Van“. Nel 2014 ha debuttato nel mondo del cinema con il film Sune i fjallen, nel quale ha ricoperto il ruolo di Santos. Gli anni successivi li ha dedicati ad interpretare il protagonista di un documentario intitolato Will, mentre nel 2017 ha lavorato per Fate un’altro cortometraggio dove ha vestito i panni di un giovane di nome Johannes. Lo stesso anno ha fatto anche il suo primo ingresso in televisione nello show svedese Jordskott. Nel 2022 è uno dei protagonisti più amati di Young Royals, la serie che sta letteralmente facendo impazzire il pubblico adolescente, che segue appassionato le vicende del principe Wilhelm nel collegio per l’elite.

Malte è fidanzato?

Non ci sono informazioni che accertano che Malte sia fidanzato. Non si sa infatti nulla sulla sua vita sentimentale, per questo non sappiamo dirvi se l’attore che interpreta August in Young Royals abbia una fidanzata oppure sia single. Malte Gardinger non ha mai dichiarato nulla nemmeno su Instagram e non ci sono fotografie che lo ritraggono insieme ad un partner. A proposito di social, potete seguirlo sul suo account anche se pubblica pochissimi post. Grazie alla sua fama conta oggi quasi 400.000 follower e ogni tanto posta qualche foto del dietro le quinte del famoso set.