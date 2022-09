Chi è Mara Sattei? Fratello, altezza, età, canzoni, fidanzato

Mara Sattei, simpatico pseudonimo del nome di battesimo Sara Mattei, è l’identità di una cantante italiana molto giovane ma dal grandissimo talento. La sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi l’ha portata alla ribalta nel mondo dello spettacolo italiano, dandole visibilità sia per le sue doti canore che grazie alla sua esuberante personalità.

Nonostante abbia solo 26 anni, è già una delle voci più affermate del firmamento musicale del Bel Paese ed il suo futuro risulta essere solo molto luminoso. Inoltre, la ragazza proviene da una famiglia di artisti e ha lanciato il singolo di successo La dolce vita, cantato dal rapper Fedez e da Tananai. Scopriamo qualcosa in più riguardo la vita privata e la carriera della bella cantante.

Mara Sattei, chi è? Carriera, canzoni, fratello

La ventiseienne è la sorella di un altro giovanissimo talento: parliamo di uno dei rapper più forti della scena italiana, ovvero Davide Mattei alias Tha Supreme. I due sono molto affiatati a spesso collaborano creando della musica molto particolare, personale, chiara manifestazione di complicità e amicizia. Sara, nonostante sia una ragazza chiaramente moderna, con un utilizzo dei social importante nel proporre e promuovere la sua carriera, ha una solida preparazione musicale.

L’astro nascente, infatti, ha studiato pianoforte e canto per anni, riuscendo nel sogno di pubblicare il suo primo album nel gennaio del 2022. Il titolo è Universo: un concetto tanto grande quanto l’ambizione ed i sogni della ragazza, proiettata verso un futuro brillante e guidata da una profonda creatività.

Una ambizione evidente già dal 2008, quando l’allora adolescente Sara ha aperto il suo canale YouTube. Il lavoro con il fratello, poi, ha permesso una serie di prestigiose collaborazioni musicali come Coez e Carl Brave. Si tratta di alcuni dei nomi più celebri della musica Pop italiana degli ultimi anni, tra l’indie ed il rap. Ma quali sono le canzoni più celebri? I pezzi che vengono ricordati dai fan, orecchiabili e di facile ascolto, sono quelli usciti nel 2021, Ciò che non vuoi e Scusa.

Mara Sattei: Amici, collaborazione con Giorgia, Instagram

Ad Amici 21 la giovane artista è apparsa come ospite, presentando il frutto di una sua collaborazione con la più famosa cantante italiana: Giorgia. Il singolo Parentesi si propone già come una delle novità più interessanti del panorama musicale contemporaneo, unendo due voci meravigliose seppur diverse come quelle di queste due artiste.

Mara Sattei, come tutte le star della sua età, non ha potuto evitare di unirsi ai social e renderli una vetrina per pubblicizzare la sua immagine e la sua arte. Il suo account Instargam, pieno di contenuti riferiti alla sua carriera ma anche alle sue attività quotidiane, conta moltissimi follower. Per seguire Sara e conoscere tutti i dettagli della sua vita, dei suoi progetti e dei suoi sogni, basta cercare su Instagram il profilo mara.sattei.

La sua vita privata e sentimentale è davvero molto misteriosa, dopo un presunto flirt con l’ex di Elodie, Marracash, la giovane sembra essere tornata single. Non mancano, tuttavia, gli ammiratori a questo astro nascente della musica italiana!