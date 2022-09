Chi è Margaret, sorella della Regina Elisabetta II? Marito, figli, malattia, funerale

Chi è Margaret, contessa di Snowdon?

La principessa Margaret nacque a Glamis negli anni ’30, il 21 agosto. Muore a Londra nel 2002, il 9 febbraio. E’ nata dall’unione di Elisabeth Bowe-Lyon e il re Giorgio VI. La coppia, prima di Margaret, ha avuto un’altra figlia che in seguito diventò la Regina Elisabetta II.

Matrimonio e figli

Il fidanzamento tra Margaret e Antony Armstrong-Jones venne annunciato il 26 febbraio 1960, i due convolarono a nozze il 6 maggio 1960 e il matrimonio fu celebrato nell’abbazia di Westminster. Il loro è stato il primo matrimonio a essere trasmesso in diretta televisiva e con un seguito 300 milioni di spettatori da tutto il mondo. Nel 1961 Antony Armostrong-Jones ha ricevuto il titolo di conte di Snowdon. La coppia divorziò nel 1978.

Figli

Margaret e Antony ebbero due figli che nacquero con parto cesareo proprio sotto richiesta della donna. La coppia ha avuto un maschio, David, nato il 3 novembre 1961 e una femmina, Lady Sarah, nata l’1 maggio 1964.

La malattia e la morte

Gli ultimi anni di vita di Margaret non furono anni semplici. I vizi dell’alcool e del fumo contribuirono alla sua malattia e a tutta una serie di ictus che la colpirono nel corso degli anni successivi. Nel 1985 alla contessa venne rimossa parte del polmone sinistro e questo l’ha convinse a smettere di fumare, ma non a smettere di abusare di alcolici. Tra il 1998 e il 1999 ebbe un leggero ictus e subì delle ustioni a casa di un incidente in bagno, questo le rese obbligatorio l’uso di supporti per camminare o di una sedia a rotelle. Altri ictus colpirono la contessa nel 2001 che la lasciarono con una ciecità parziale e semi-paralitica al lato sinistro del corpo. Nel 2002, a causa dell’ennesimo ictus, venne ricoverata all’ospedale King Edward VII’s Hospital di Londra nel quale morì il 9 febbraio 2002.

Funerali

I funerali di Margaret, contessa di Snowdon, vennero celebrati il 15 febbraio 2022 con una cerimonia privata a cui parteciparono solo la famiglia e gli amici più intimi.