Margherita Buy interpreta Eleonora Chiarelli nella serie tv Esterno Notte, in onda su Raiuno a novembre 2022. Per chi non lo sapesse, Eleonora Chiarelli è stata la moglie di Aldo Moro, la quale provò invano a salvarlo dal sequestro delle Brigate Rosse. Esterno Notte, racconta infatti tutte le fasi del rapimento del democratico Moro, con un cast d’eccezione composto da Tony Servillo, Daniela Marra e Margherita Buy. Vediamo chi è questa splendida attrice che ha interpretato magistralmente una delle donne più famose della storia.

Biografia e carriera di Margherita Buy

Margherita Buy nasce il 15 gennaio del 1962 a Roma. Prima di tre sorelle, è figlia di una casalinga e di un dirigente sanitario. Durante gli anni del liceo conosce Andrea Camilleri, insegnante all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Questo incontro le cambia la vita e invece di proseguire gli studi universitari dopo il liceo scientifico, decide di studiare teatro. Riesce ad essere ammessa dopo due tentativi di ammissione all’Accademia. Considerata una tra le migliori attrici italiane, viene ricordata per tantissimi film tra i quali citiamo I giorni dell’abbandono, Mia madre, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, Le fate ignoranti, e Viaggio sola. L’attrice ha vinto ben sette Davide di Donatello e sette Nastri d’argento, oltre che un premio come miglior attrice al Festival Internazionale di Mosca.

Vita privata, Margherita è sposata?

Per quanto riguarda la sua vita privata, Margherita Buy si è sposata nel 1991 con un collega conosciuto all’Accademia di Arte Drammatica, l’attore Sergio Rubini. La loro storia naufraga precocemente nel 1993, anche se i due divorzieranno ufficialmente solo nel 2012. Qualche anno dopo nel 1996 sposa Renato De Angelis, padre di sua figlia Caterina. Nonostante una duratura relazione di 16 anni, oggi la star ha dichiarato di essere single, perché come ammesso lei stessa non ha la capacità di farsi amare. La donna aggiunge inoltre di avere un solo grande amore, la sua adorata figlia.