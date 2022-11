Ballerina e attrice, Maria Pedraza è diventata celebre a livello internazionale per aver vestito i panni di Marina in Elite, serie Netflix della quale è appena uscita la sesta stagione ed è già in programma la settima. Oltre a questo ruolo, vanta un lungo curriculum nonostante la sua giovane età. Se vuoi saperne di più, ecco tutte le informazioni su questa splendida attrice.

Famiglia, biografia e carriera

Nata nel 1996, Maria Pedraza non ha mai parlato di informazioni personali. Non si sanno quindi i nomi dei genitori e dei fratelli ma sappiamo che è nata in Spagna nella capitale Madrid. Per quanto riguarda gli studi, ha frequentato un liceo privato proprio nella sua città natale si è poi diplomata in danza moderna al Regio Conservatorio Mariemma. La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata nel 2017 quando Esteban Crespo, regista che l’ha contattata tramite Instagram.

Maria è conosciuta per aver partecipato a Money Heist, una serie tv dove interpreta Alison Parker, figlia di un noto ambasciatore di origini britanniche. Lo stesso anno è anche protagonista di un’altra serie spagnola, intitolata Si fueras tù. Successivamente viene conosciuta a livello internazionale per il ruolo di Marina Nunier Osuna. Il suo talento le ha permesso anche l’ingaggio in Toy Boy, serie uscita nel 2019.

Vita personale, partner

Molti tra i fan si chiedono se la bellissima attrice Maria Pedraza sia single. Ebbene, purtroppo non è facile sapere la sua attuale situazione sentimentale perchè è totalmente concentrata nella sua carriera di attrice. Tuttavia ha confessato di aver avuto una relazione con Jamie Lorente Lopez, un attore che è stato anche suo collega. I due si sono frequentati durante il 2018 ma ad oggi non si è certi se la loro storia romantica continua o se ci sia solo una bella amicizia. Jamie e Maria continuano a postare numerose foto insieme sui social e i fan restano convinti che ci sia un grande amore tra di loro.