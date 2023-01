Maria Vera Ratti è un’affermata attrice italiana che ha interpretato diverse parti in alcune popolari fiction, tra cui I bastardi di Pizzofalcone, che ha contribuito a consacrarla come grande attrice. Grazie al suo talento e al suo duro lavoro, Maria ha costruito una propria fortuna nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, cosa sappiamo realmente di lei e della sua vita privata? La verità è che Maria è una persona molto riservata e quindi non sappiamo molto della sua vita personale. La biografia ufficiale della Ratti rivela, tuttavia, che è una grande appassionata di teatro e cinema. Ha studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e ha preso parte a numerosi progetti teatrali ed eventi cinematografici in tutta Italia.

Biografia

Nata il 26 settembre 1994, sotto il segno della Bilancia, nella provincia di Avellino, ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza a Napoli. Dopo aver raggiunto la maggiore età, ha deciso di trasferirsi in Olanda per seguire i suoi sogni. Ha frequentato un corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Studi Russi e dell’Asia Centrale presso l’Università di Leiden. Tuttavia, non è riuscita a trascurare la sua grande passione per la recitazione, quindi, parallelamente al suo percorso universitario, ha intrapreso un corso teatrale.

Carriera di Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti è un’attrice italiana proveniente da Berlino, Germania. Dopo aver trascorso un po’ di tempo lì, è rientrata in Italia per partecipare a qualche casting. Ha poi deciso di iscriversi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove ha cominciato a sviluppare la sua passione per il teatro. È stata selezionata per recitare in vari spettacoli come No Exit (2014) e Alice nel Paese delle Meraviglie (2015). Nel 2018 si è fatta conoscere apparendo nella fiction televisiva Rosy Abate con Giulia Michelini e successivamente è diventata protagonista della fiction Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale.

Maria Vera ha inoltre preso parte alla fiction Maradona – Suenò Bendito, che ha celebrato il grande campione argentino. Nel 2020, è apparsa anche nella produzione Leonardo Gioconda ed è stata una delle protagoniste de I Bastardi di Pizzofalcone 3. Il suo lavoro più recente è stato nella fiction Mina Settembre con Serena Rossi, in cui interpretava Nanninella, una donna disposta a tutto pur di salvare il suo bambino dalla camorra.