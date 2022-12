Modella e attrice italiana, la bellissima Marianna Di Martino recita nella serie tv Incastrati, con il duo comico Ficarra e Picone. Insieme a loro racconta la storia di Valentino e Salvo, due tecnici televisivi piuttosto sfortunati, che si trovano immersi in una scena del delitto. Per evitare di venire inseriti nella lista dei sospetti, cercano di ripulire la scena in modo precario, ma non saranno scevri da intoppi. Uno dei due, Valentino, si innamorerà proprio di Agata, una compagna di classe delle elementari. Vediamo chi è la splendida Marianna Di Martino che interpreta Agata nella serie Incastrati.

Biografia di Marianna Di Martino?

Marianna nasce nel 1989 a Catania, in Sicilia. La ragazza è figlia d’arte, il padre, infatti è il famoso Giuseppe Di Martino, un regista abruzzese che ha diretto per moltissimi anni il Teatro Stabile di Catania. Purtroppo è venuto a mancare quando Marianna aveva solo quattro anni. Nel 2004, inizia la sua carriera come modella e subito viene scelta da Giorgio Armani per via della sua bellezza e del suo portamento incredibilmente elegante. Nel corso del tempo è comparsa anche su riviste importanti come Vogue e grazie al sostegno della madre, partecipa a Miss Italia durante la 69ª edizione.

Debutta al cinema nel 2011 con un film di Carlo Vanzina, intitolato Ex-Amici come prima. Durante il corso del decennio, viene anche scelta per La profezia dell’armadillo, Un fantastico via vai e Come saltano i pesci. Nel 2016 è stata inoltre tra i protagonisti di Hundred to Go, in collaborazione con Fox.

Vita privata

In passato l’attrice Marianna Di Martino è stata fidanzata con Giulio Maria Berruti, anche se la storia tra i due è finita molto presto. L’attore, oltre ad essere stato legato sentimentalmente a Marianna e ad oggi è impegnato con la politica Maria Elena Boschi, anche se non si hanno ulteriori informazioni sulla coppia.