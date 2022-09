Chi è Marianna Mercurio, moglie di Francesco Merola? Età, carriera, vita privata, matrimonio

Chi è Marianna Mercurio?

Marianna Mercurio è nata a Napoli il 12 settembre 1983 (39 anni) ed è una cantante e attrice napoletana. E’ la compagna storia e attuale moglie di Francesco Merola.

Carriera

Marianna muove i primi passi sul palco alla giovane età di 16 anni come attrice di teatro, per poi passare al musical e al varietà. Ha studiato presso il Teatro Totò e a studiato con personaggi come Enrico Bonavera e Antonio Sinagra. Ha recitato sia in televisione, in programmi come “Un posto al sole” e ” I bastardi di Pizzofalcone”, che al cinema, “I fratelli De Filippo”.

Vita privata

Sulla vita privata di Marianna Mercurio si sa solamente che ha una relazione con Francesco Merola, terzogenito di Mario Merola e Rosa Serrapiglia, da diversi anni. La loro storia è entrata in crisi nel 2020 ed è stata seguita da una rottura. I due poi hanno ripreso in mano le redini della loro relazione che è andava via via migliorando. Il 10 maggio 2022 sono convolati a nozze a La Sonrisa, con una cerimonia da favola e più di 700 invitati. Il loro matrimonio ha dato il via alla nuova stagione de “Il castello delle cerimonie” ed è stato trasmesso venerdì 2 settembre 2022 in seconda serata su RealTime.