Marina Confalone è un’acclamata attrice napoletana, con una carriera di successo alle spalle specialmente nel campo del teatro, ma anche nel cinema e nella televisione. Ha iniziato con le commedie della compagnia di Eduardo De Filippo, e da allora ha preso parte a moltissimi progetti cinematografici e televisivi, come Così parlò De Crescenzo. Quest’anno ha anche recitato in Mina Settembre, interpretando Olga. Conosciamola meglio!

Biografia e carriera di Marina Confalone

Nata a Napoli nel 1951, ha recitato in Arriva la bufera, Natale in casa Cupiello, La parola amore esiste, Panni sporchi, Il vizio della speranza, La seconda volta, Incantesimo napoletano e Tre donne morali. Presto rivedremo la bravissima Marina Confalone nella seconda stagione della fiction Mina Settembre, nel ruolo della madre di Serena Rossi. Confalone è un’ attrice italiana di grande successo che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi nel corso della sua carriera, tra cui 5 David di Donatello, 2 Nastri d’argento e 3 Ciak d’oro.

Anche in tv ha dimostrato il sui grande talento recitando accanto ad artisti come Teo Teocoli, Tino Buazzelli e Piero Chiara. Tra le opere in tv citiamo Sogni e bisogni, Il balordo e Aeroporto internazionale sotto la direzione del grande Sergio Citti.

Vita privata

Nonostante la sua lunga carriera nello spettacolo e nei media, la vita privata di Marina Confalone rimane ancora molto riservata. È estremamente riservata ed è impossibile conoscere dettagli della sua vita privata e sentimentale, incluso se sia sposata o abbia figli. Si sa solo che suo padre non era affatto contento che lei intraprendesse la carriera teatrale e per questo non le ha rivolto la parola per molto tempo. Nonostante non abbia un account personale, è possibile seguire Marina Confalone su Instagram attraverso un profilo dedicato. Grazie al successo ottenuto con la serie Mina Settembre, siamo oggi sicuri di rivederla anche nella terza stagione!