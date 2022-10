Chi è Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe? Età, figli, lavoro

Marina Peroni è un nome che si legge ultimamente molto di frequente nelle pagine di gossip, perché trattasi della seconda moglie di Sandro Giacobbe.

Marina Peroni età e figli

E’ opportuno subito precisare che di Marina Peroni si sa davvero molto poco. Oggi ha 45 anni, e ha già una relazione alle spalle naufragata. Matrimonio che ricordiamo le ha regalato una figlia, Erika. Oggi si parla di lei per le nozze col cantante Giacobbe. Tra loro vi è una notevole differenza d’età, lui ha 72 anni e lei ben 27 in meno. Pare che questo non sia per loro motivo di incomprensione: l’amore in fondo non ha età, come del resto più volte hanno precisato i due durante le interviste

La carriera

Marina è come suo marito di mestiere cantautrice anche se a suo tempo ha conseguito una laurea in discipline psicosociali. La musica è stata fonte del loro amore: ricordiamo infatti che Sandro e Marina sono protagonisti insieme di una bellissima canzone Ali per volare. Altro brano composto in duo è Il nostro tempo, cantato solo da lui ed uscito circa un anno fa. Sandro e Marina sono la prova lampante che l’anagrafica è un dettaglio sorvolabile, quando amore e rispetto fanno da padroni.