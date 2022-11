Chi è Mario Biondi? Musica, biografia, figli, curiosità

Mario Biondi non ha bisogno di presentazioni. Figlio d’arte, si distingue nel mondo della musica per il suo timbro vocale unico ed inimitabile. Se sei curioso di sapere qualcosa di più sul suo conto, prosegui la lettura.

Mario Biondi, musica e biografia

Mario Biondi, pseudonimo di Mario Ranno, classe 1971, è un catanese doc. La sua vita, sin da ragazzino ruota intorno alla musica, dal momento che il padre lavorava nel settore. A soli 18 anni comincia le sue prime esperienze presso etichette discografiche minori. I talent si accorgono subito del suo timbro di vice particolare, per cui tendono ad avvicinarlo a generi appropriati, quali cioè soul, black e jazz. Il successo vero e proprio arriva però nel 2004 quando esordisce con il suo primo singolo This is What You Are. In diciotto anni colleziona oltre 10 album, e una fama internazionale che lo precede.

Figli e vita privata

La vita privata e sentimentale di Mario è molto movimentata. Negli anni ha avuto molte relazioni importanti. Tre delle quali gli hanno regalato per ben nove volte la paternità. Sei figli arrivano nei 15 anni di relazione avuta con Monica Farina: è padre di: Zoe, Marzio, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Dopo la fine della sua storia con Monica comincia a frequentare Giorgia Albarello: nonostante pochi mesi insieme, diventano genitori di Mia. La sua attuale compagna non è nota al mondo dello spettacolo. Grazie però ai social e alle sue dichiarazioni sappiamo che con la nuova partner è diventato padre per altre volte di due femminucce, prima Mil e poi Matilde.

Sebbene la sua vita amorosa molto tormentata, Mario cerca di tenere i suoi affetti lontani dai riflettori. Le poche informazioni appena riportate si ricavano dai pochi post su Facebook che il cantante pubblica.

Curiosità su Mr Biondi

Ci sono delle informazioni curiose su Mario che un suo fan non dovrebbe ignorare. Ad esempio ha un figlio che si chiama Ray, in onorare a Ray Charles. Dal 1988 Mario aveva instaurato un rapporto amichevole e lavorativo con Ray, accompagnandolo anche durante i suoi concerti. Il nome del figlio Louis Mario, è stato invece scelto in onore a Louis Armstrong.

La carriera di Mario ha continuato anche nel mondo del cinema. Nel 2008 ha prestato la voce al remake del film d’animazione Disney Gli aristogatti. Altra curiosità è la sua passione per l‘inglese: non è un caso che abbia deciso di proseguire la sua carriera cantando in questa lingua. Molti big della musica italiana si sono innamorati della sua voce, uno di questi è Pino Daniele che nel 2010 ha voluto duettare con Biondi cantando Je so pazzo.

Dove vive Mario Biondi? Sebbene catanese di nascita, attualmente vive in una cassetta delle campagne parmensi. La struttura è in stile seicentesco, ricorda proprio le vecchie tenute dei signorotti rinascimentali. Come ha spiegato in moltissime interviste la sua casa è per lui un rifugio sicuro, un punto di incontro tra creatività e relax. È proprio qui che hanpartorito i suoi migliori successi. Nella sua casa, si ritrova spesso con la sua famiglia allargata.