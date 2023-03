Il personaggio principale della nuova serie televisiva di Rai1 intitolata “Resta con me” è un giovane di nome Mario Di Leva. Si è mostrato come un appassionato sostenitore del Napoli durante la sua apparizione sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Carriera del piccolo Mario Di Leva

Il protagonista della nuova serie televisiva di Rai1 chiamata “Resta con me” è Mario Di Leva, un giovane attore che è il figlio del conosciutissimo Francesco Di Leva, attore che ha lavorato diretto da Mario Martone e conosciuto star del calibro di Pierfrancesco Favino e Massimiliano Gallo.

Mario è nato a Napoli ed è un grande tifoso della squadra del Napoli, tanto che ha fatto parlare di sé per aver indicato ad Amadeus, durante la sua ospitata al Festival di Sanremo 2023, i “-13” punti di distanza tra il Napoli e l’Inter, squadra di cui il conduttore e direttore artistico del Festival è un grande tifoso. Inoltre, Mario Di Leva ha anche il ruolo di narratore nella serie “Resta con me“, la cui sceneggiatura è stata scritta dal famoso scrittore napoletano Maurizio De Giovanni per la Rai.

Biografia

Mario Di Leva è un bambino molto giovane, avendo solo 10 anni, ed è nato a San Giovanni a Teduccio. Egli è un grande sostenitore del Napoli e di recente è stato onorato dal sindaco di Napoli per rappresentare la città. Ha già recitato al fianco di suo padre in “Il sindaco del Rione Sanità“, diretto da Mario Martone, e nel 2020 è apparso nel film “I Fratelli De Filippo“, di Sergio Rubini. Nel 2021, Mario ha avuto una parte nel film con Aldo Baglio intitolato “Una boccata d’aria“.

Il padre di Mario Di Leva è l’attore Francesco Di Leva, che è nato e cresciuto a San Giovanni a Teduccio. Ha iniziato la sua carriera di attore in televisione nel 1999. Nel 2011 è stato nominato per il premio David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film “Una vita tranquilla” e ha vinto il noto premio chiamato “Gugliemo Biraghi”. Nel 2019 ha vinto il premio Pasinetti per la sua interpretazione in “Il sindaco del Rione Sanità” diretto da Mario Martone. In televisione, è stato visto recentemente in “Vincenzo Malinconico, avvocato” insieme a Massimiliano Gallo.

Francesco Di Leva è stato ospite con suo figlio Mario nella puntata finale del Peppy Night Show condotto da Peppe Iodice, dove ha dichiarato che ci ha messo molto tempo per farsi conoscere dal grande pubblico, ma suo figlio Mario ha solo 10 anni eppure già lo supera in popolarità.

Mario Di Leva a Sanremo

La divertente interazione tra Mario Di Leva e Amadeus sul palco del Festival di Sanremo ha portato buona fortuna sia al Napoli, che ha visto ridursi il gap con l’Inter da -13 a -15, sia al giovane artista stesso. Dopo la sua apparizione, Mario è stato convocato dal sindaco Manfredi a Palazzo San Giacomo e ha ricevuto un’invito speciale da Aurelio De Laurentiis per avere una maglietta del Napoli allo Stadio San Paolo. Durante lo sketch, Mario ha anche voluto regalare una maglietta del Napoli al conduttore Amadeus.