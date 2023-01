Chi è Mario Salemi? Professione, età, vita privata, figli, Instagram

Già il cognome la dice lunga con la sua parentela, stiamo parlando di Mario Salemi. Padre della bellissima influencer e modella oriunda (padre italiano, madre iraniana), Mario lascia immortalarsi molto poco dai paparazzi sebbene la figlia sia ormai una vera e propria celebrità. Proprio perché uomo molto riservato, cerchiamo di indagare di più sulla sua vita privata, sulla sua professione e sul suo rapporto con la modella.

Mario Salemi, professione ed Instagram

Togliamoci subito il molare, come si suole dire, e scopriamo di cosa si occupa Mario Salemi e come cercarlo sui social. Ebbene, per quanto riguarda la sua vita professionale, dobbiamo deludere i più curiosi: non fa parte del mondo dello spettacolo. È infatti un poliziotto e milita nella sua terra, la città di Piacenza. Per quanto riguarda invece la sua vita social, non ci sono account Facebook o Instagram che lo riguardano in risalto. Conduce insomma uno stile di vita dedito al massimo riserbo e alla privacy assoluta, tutto al contrario di sua figlia Giulia che ha deciso di fare del mondo dei social la sua fonte di guadagno e di reddito.

Età e vita privata

Svelato il mistero su lavoro e vita social, indaghiamo più a fondo su origini e vita privata del padre della ex gieffina. Partiamo dalla sua età. Secondo le indiscrezioni pare abbia intorno ai 56 anni, non abbiamo però riferimenti su data precisa o mese. Circa la sua vita privata, sappiamo che ama molto la sua famiglia a cui dedica tanto tempo.

Il padre di Giulia nasce e cresce a Piacenza, in Emilia Romagna. Sposa per amore la bellissima Fariba Tehrani, una donna di origine iraniana, che abbiamo avuto modo di conoscere nel 2016 quando ha preso parte a Pechino express con sua figlia. La donna è originaria di Theran, più grande di lui di due anni e si dedica no solo al mondo della tv, ma anche a quello dell’imprenditoria. L’amore tra i due finisce quando Giulia aveva appena cominciato i periodo dell’adolescenza e infatti per lei fu quello un periodo molto complicato.

Oggi Mario Salemi ha una nuova compagna, ha appianato i rapporti con sua figlia Giulia e ha trovato insomma il suo equilibrio. L’influencer ha avuto spesso modo di ricordare come il padre le abbia dedicato sempre e comunque tempo “ha combattuto per il mio amore, non mi ha mai lasciata sola, mi ha sostenuta nel bene e nel male” scriveva mesi fa in un post Instagram

I figli di Mario Salemi: Giulia e Margherita

Come avuto modo di anticipare già Mario Salemi ha cercato di rifarsi una vita con il Tempo, dopo la delusione del matrimonio naufragato con l’imprenditrice iraniana. Oggi ha una compagna che lo ha reso padre per la seconda volta (non sappiamo se abbia contratto o meno nuove nozze). La sua secondogenita si chiama Margherita. Giulia e la piccola Marghe sono la luce dei suoi occhi. Ad oggi dopo numerose difficoltà anche l’influencer italo iraniana ha ripreso i contatti con sua sorella e stanno provando a creare un rapporto di complicità.