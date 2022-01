Chi è Marshmello? Instagram, Vero Nome, Senza Maschera, Età

Dai Deadmau5 che indossano la testa di topo ai Daft Punk con casco robotico, gli artisti mascherati sono onnipresenti nella musica elettronica: tuttavia, la crescita incredibile di DJ Marshmello ha superato quella di tutti i suoi eguali: ecco il profilo Marshmello Instagram, tutto sulla carriera, identità e ultime notizie.

A meno di due anni dalla sua esibizione pubblica di debutto, è stato classificato tra i più grandi e celebri DJ del mondo, da Forbes. Marshmello sembra essere uno di quegli artisti che è puramente interessato ai successi discografici pur rimanendo senza nome. È anche noto per il suo enorme copricapo bianco a forma di marshmallow, che indossa tutto il tempo.

Chi è Marshmello? Instagram

Marshmello è un produttore di musica elettronica degli Stati Uniti che è salito alla ribalta dopo aver remixato brani di DJ Jack U e DJ Zedd.

Nei primi mesi del 2015, ha caricato la sua prima canzone originale, “Wavez”, su SoundCloud.

Successivamente, ha raccolto il supporto di band come Skrillex, che ha caricato la sua canzone “Find Me” ancora di più su SoundCloud mentre caricava più canzoni.

Ha suonato al Pier 94 di New York alla fine del 2015, al festival HARD Day of the Dead a Pomona, in California, e alla Miami Music Week nel marzo 2016.

Marshmello ha pubblicato il suo attesissimo album in studio Joytime nel 2016 sulla sua etichetta Joytime Collective, che aveva dieci canzoni.

La prima canzone dell’album, “Keep It Mello”, è stata premiata con l’oro dalla Recording Industry Association of America (RIAA) e ha visto la partecipazione del rapper messicano Omar Linx.

L’album raggiunse la posizione #5 nella Billboard Dance/Electronic Songs chart, la #41 nella Independent Albums chart e la #14 nella US Heatseeker Albums chart.

Marshmello si è rapidamente affermato come un top performer dal vivo e migliaia di fan si sono riversati negli stadi ad ascoltarlo anche nei suoi modi calmi e tranquilli.

Ad agosto, Marshmello pubblicò “Happier”, una collaborazione con la band britannica Bastille che divenne la traccia più alta di Marshmello nella Billboard Hot 100.

Ha guadagnato $ 40 milioni nel 2019, mettendolo al secondo posto nella lista di Forbes dei DJ più pagati.

La popolarità di Marshmello deriva dalle sue abilità musicali e dalla sua enigmatica personalità. Indossa un casco bianco personalizzato per le apparizioni pubbliche e i video musicali che sembrano un marshmallow, e non ha rivelato la sua vera identità.

Ha reagito con due pollici in giù quando gli è stato chiesto se si sarebbe mai tolto il casco.

L’identità di Marshmello avrebbe dovuto essere finalmente rivelata dopo che gli è stato presentato il premio Best EDM / Dance Artist agli iHeartRadio Much Music Video Awards nel 2019.

Invece, il DJ è arrivato sul palco indossando il suo abbigliamento distintivo e il casco, che ha rimosso dopo aver vinto il suo premio. Shawn Mendes, un musicista canadese, si rivelò essere il colpevole. Will Ferrell ha anche affermato di essere il DJ delle celebrità all’inizio di quell’anno.

I fan erano arrabbiatissimi dalle false rivelazioni, ma Marshmello non sembra preoccuparsi.

Questo il suo profilo Instagram.