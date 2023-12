Chi è Marta Viola, vincitrice di Io Canto Generation: età, origini, dove abita, biografia

Marta Viola ha vinto la prima edizione del nuovo format di Gerry Scotti, Io Canto Generation. La ragazza aveva già partecipato alla versione junior dell’Eurovision, rappresentando il nostro Paese. Scopriamo chi è, la sua età, dove vive e altre curiosità!

Chi è Marta Viola, vincitrice di Io Canto Generation: quanti anni ha e origini

La primissima edizione del programma Io Canto Generation ha visto trionfare la bravissima Marta Viola, che ha avuto come coach Benedetta Caretta. Il 27 dicembre, abbiamo visto il finale su Canale 5, trasmesso in prima serata. Dopo la proclamazione, la giovane ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti:

«Vorrei ringraziare la mia famiglia per avermi sostenuto in questi anni, i vocal coach per avermi migliorata e tutto il pubblico»

Ma passiamo subito a scoprire chi è Marta Viola. La ragazza ha solo 14 anni ed è originaria di Torino. In pochissimo tempo è riuscita a coinvolgere tutta la giuria grazie alla sua interpretazione di “Di sole e d’Azzurro” e del mitico brano “My Heart Will Go On“. A decretarla come finalista è stata però “All By Myself“, canzone di Eric Carmen.

Chi è Marta Viola: carriera, Eurovision

Non tutti sanno che la bravissima Marta Viola aveva già partecipato a soli 10 anni all’Eurovision Junior, classificandosi come settima. Oggi, la vincitrice di Io Canto Generation si sta godendo le lodi del pubblico, ma soprattutto il trofeo consegnatole proprio dal conduttore Gerry Scotti. Tra i premi, anche la possibilità di studiare presso la scuola di canto Summer School Academy a Firenze. Non solo, a breve partirà anche per New York per visitare la versione inglese della scuola e conoscere i nuovi futuri talenti americani.

Oltre a queste meravigliose opportunità, Marta Viola inciderà anche la cover di un brano che passerà poi su R101. Insomma, complimenti alla vincitrice di Io Canto Generation, il futuro per lei è già roseo!