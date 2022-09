Chi è Martina Valdes, fidanzata di Blanco? Età, ballerina, TikTok, origini, Instagram

Ormai la coppia non si nasconde più, Martina Valdes e Blanco escono allo scoperto durante un soggiorno a Parigi. Le foto sui social li mostrano complici e innamorati. Ma chi è la nuova fiamma del cantante Blanco?

Biografia

Martina Valdes è originaria di Desenzano del Garda, da quanto si apprende su Facebook vive a Salò. Nata nel 2001 è una ballerina professionista che è recentemente salita in vetta alle cronache dopo l’ufficializzazione del fidanzamento con Blanco, il quale ha da poco chiuso la storia con la ex Giulia Lisioli. La giovane è stata ripetutamente paparazzata in compagnia del cantante, ma solo da poco tempo la nuova coppia è uscita allo scoperto palesando la relazione amorosa. Lo stesso Blanco ha poi ammesso la loro relazione con uno scatto che li ritrae insieme di fronte al mare pugliese.

Vita privata e Instagram

Il cognome di Martina potrebbe trarre in inganno, ma la ballerina è originaria della provincia di Brescia proprio come Blanco, precisamente di Desenzano del Garda. Lavora per un collettivo musicale ed è impegnata nell’organizzazione di eventi e serate nelle discoteche e locali di tutta Italia. Al momento su Instagram ha un seguito di quasi 30mila followers mentre su TikTok ha toccato la vetta dei 130mila.