Chi è Marvin Gaye? Voce di seta, padre, carriera, morte, omicidio

Anche definito “voce di seta”, Martin Gaye è stato un artista della musica soul degli anni 60-70-80. Nonostante stroncata prematuramente dal suo assassinio, la sua carriera artistica è stata di modello per gli artisti che lo hanno succeduto, nonché per quelli attuali. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sul suo conto.

Marvin Gaye, carriera e biografia

Classe 1939, Marvin Gaye era originario di Washington. Essendo il padre un catechista della Church of God, muove i suoi primi passi nel mondo della musica cantando nel coro della congrega. Dopo le scuole superiori si arruola, ed è proprio sotto la divisa che intraprende la sua vera e propria carriera musicale. Tiene insieme al suo gruppo, i Marquees, un concerto a Detroit, che gli consente di trovare un ingaggio come solista. Nonostante ciò, la sua fama arriva solo nel 1963 quando esce la canzone Pride & Joy.

Ben 5 anni dopo, conquista il primo posto alla Billboard Hot 100 Co il singolo I Heart It Through the Grapevine. Nel 1970 decide di abbandonare le scene per un paio d’anni a causa della morte prematura della sua fedelissima amica Tammi Terrell (con cui collaborava) per tumore. Torna qualche anno dopo alla ribalta con ben tre brani: What’s Going On, God Is Love e Sad Tomorrows. Agli inizi degli anni 80 lascia la sua prima casa discografica per passare alla Coulombiam etichetta che gli permette di vincere ben due Grammy Award, uno come Miglior voce maschile R&B, e uno come Miglior strumentazione R&B.

La morte e l’omicidio del padre

L’anima di Marvin Gaye era molto tormentata a causa dei dissidi che viveva con suo padre. Affronta numerosi periodi bui, con minacce di suicidio, per i troppi litigi con il genitore, finché non sfocia tutto in tragedia. Nel 1984 il padre spara al petto di Marvin due colpi di pistola. Il motivo? Aveva riposto male dei documenti. Dalle indagini emerge una lite prima della sparatoria in cui Gaye aveva percosso il padre, attenuante questa che risparmia a Marvin Senior l’accusa di premeditazione.

La vita privata tra moglie e figli

Torna a farsi sentire la sua anima tormentata anche nella vita privata. La prima moglie è stata Anna Gordy, sorella del discografico della Motown che l’aveva scoperto. Insieme erano diventati genitori adottivi di Marvin Pentz Gaye III. Ben presto i due si lasciano per i tradimenti di lui: Marvin comincia infatti una storia con la diciassettenne Janis Hunter. Dopo il divorzio di lui, Marvin e Janis convolano a nozze e diventano genitori di due figli: Nona e Frankie Christian. Anche il secondo matrimonio tuttavia fallisce.

Curiosità e il soprannome ” Voce di seta”

Se sei curioso di scoprire qualcosa di più su Marvin Gaye, possiamo dirti che era alto 1 metro e 85. Il suo cognome originale era Gay, ma aggiunse lui la “E” finale per il significato della parola. Durante un concerto con Tammi, la cantante gli sviene tra le braccia, e fu quello il campanello d’allarme che portò alla diagnosi di tumore al cervello. Per il suo timbro di voce particolare si guadagnò il soprannome di “voce di seta”.

Secondo ittle Richard, Marvin Gaye prima di morire aveva avuto delle premonizioni circa il suo assassinio. Marvin Gaye ti ricorda una canzone? Ebbene sì, il cantante Charlie Puth gli ha dedicato una canzone nel 2015.