Massimiliano Gallo è un famoso attore italiano che gode di grande popolarità tra il pubblico.

Durante la sua carriera ha recitato in molti ruoli sia al teatro che al cinema, collaborando con importanti artisti del settore. Recentemente, ha interpretato uno dei personaggi principali nella serie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone“. Molte ragazze hanno il sogno di uscire con lui, ma quali sono le informazioni che possediamo sulla sua vita privata?

Biografia di Massimiliano Gallo

Massimiliano è nato a Napoli, in Campania, il 19 giugno 1968 e da giovane ha sviluppato una grande passione per il cinema e il teatro. Sua madre, Bianca Maria, era un’attrice teatrale, mentre suo padre era un famoso cantante napoletano. Ha fatto il suo esordio nel mondo del teatro e successivamente ha anche partecipato a diverse produzioni musicali, mostrando anche le sue doti canore. Infine, si è dedicato al cinema e alla televisione e lo abbiamo visto di recente nella serie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone“, dove ha interpretato il ruolo di Palma, il vice sovrintendente.

Carriera

L’attore ha recitato in numerosi film, programmi televisivi e opere teatrali. Tra i suoi ruoli più importanti ci sono Nannillo in “Natale in casa Cupiello”, “Bello di papà” con Vincenzo Salemme, e il suo debutto nel cinema in “No problem”. In seguito, ha recitato in “Mine vaganti”, “Per amor vostro”, “È stata la mano di Dio” di Sorrentino e nella serie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone”. Al momento, è il protagonista della serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” e presto lo vedremo protagonista in “Avvocato di successo”.

Vita privata e fidanzata

Oggi Massimiliano Gallo è felicemente insieme alla sua compagna, Shalana Santana, che è anche un’attrice. Shalana è nata a Brasilia, in Brasile, il 23 aprile 1983 e si è trasferita in Italia nel 2006 per intraprendere la carriera di modella. Nel 2011, si è trasferita a Napoli con il suo ex compagno, Alessandro Lukacs, che è anche il padre di suo figlio. In quell’anno, ha iniziato a studiare recitazione presso la scuola di cinema “La Ribalta” e ha iniziato la sua carriera come attrice. Ha già avuto qualche successo, come la partecipazione alla fiction “L’Alligatore”, trasmessa su Rai Due. Shalana e Massimiliano Gallo si sono incontrati durante una cena e si sono innamorati a prima vista.

Prima di incontrare Shalana, Massimiliano era sposato con una donna di nome Anna, con cui ha una figlia di nome Giulia. Tuttavia, sia Massimiliano che Shalana hanno deciso di procedere con cautela a causa delle loro storie sentimentali passate. Shalana è una modella e attrice brasiliana che ha cominciato la sua carriera nel mondo della moda, sfilando in passerella e partecipando a diversi shooting fotografici. Grazie al lavoro di modella, ha avuto l’opportunità di viaggiare in tutto il mondo, fino a quando non è arrivata in Italia e ha incontrato Massimiliano.

La famiglia di Massimiliano

In precedenza abbiamo detto che il padre dell’artista era un famoso cantante degli anni ’50, tuttavia, Massimiliano ha deciso di intraprendere un percorso diverso, che lo ha portato a diventare un attore di teatro e di cinema. Proprio come Bianca Maria, la madre, attrice teatrale che diventò poi una gallerista e infine una moglie e madre molto devota. Massimiliano ha partecipato anche a alcuni musical, dimostrando di saper cantare molto bene, proprio come il padre.