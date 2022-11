Chi è Massimo Ferrero? Calcio, carcere, vita privata, età, lavoro

Massimo Ferrero è ormai un’icona nel mondo del calcio. Ma quanto sai davvero sul suo conto? Lo scopriamo insieme, indagando nella sua vita privata.

Età e carriera di Massimo Ferrero

71 anni quest’anno, Massimo Ferrero (che in realtà ha altri tre nomi: Giovanni Mario Luca) è un romano verace noto nel mondo del calcio e non solo. Oggi viene considerato un personaggio televisivo, per la sua simpatia, per la sua ironia e i siparietti che crea nelle trasmissioni in cui lo ospitano. Proviene da famiglie umili, ma ha avuto modo da solo di costruirsi un impero nel mondo della produzione cinematografica. Ad onore del vero comincia a muovere i primi passi nel mondo del cinema come factotum dietro le quinte e come comparsa in qualche film. Da furbo qual è, ruba i trucchi del mestiere e con i suoi risparmi fonda l’azienda Blu Cinematografica, che si rivela un fallimento.

L’ascesa al trono imprenditoriale si ha nel 2009 quando “eredita” le sale di Cecchi Gori e prende il sopravvento.

L’amore per il mondo del calcio

Da profano della materia ma amante delle sfide, Ferrero nel 2014 rileva la società calcistica della Sampdoria. Secondo voci di corridoio la acquisisce a costo zero. Sotto la sua ala protettiva, la squadra riesce a fare grandi cose, sebbene Massimo Ferrero non nasconda il suo amore e la sua fede calcistica per la magica Roma.

Il carcere

Circa un anno fa Massimo viene arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di bancarotta e reati societari. Nonostante la squadra calcistica non fosse coinvolta, per assicurarle serenità, il presidente presenta le sue dimissioni dalle cariche sociali.

Massimo Ferrero e la sua vita privata

Oggi Massimo ha una compagna, Manuela Ramunni, che gli ha dato due figli maschi ovvero Rocco ed Oscar. Stando ad alcune rivelazioni dell’imprenditore, non ha conquistato la compagna alla vecchia maniera. Si sono conosciuti durante il ricevimento nuziale di Luca Argentero e Myriam Catania. Massimo ha subito mostrato interesse per Manuela, anche perché gli risulta complicato non essere schietto e ironico al contempo. Da parte della donna non ci fu certo il colpo di fulmine e ha provato a stargli alla larga. Ma Massimo ottiene sempre quel che vuole e i giorni e le settimane seguenti l’ha chiamata fino a quando lei non si è arresa.

Quanto appena raccontato esce direttamente dalla bocca di Massimo. Per il resto non è facile che venga pizzicato dal gossip o che venga coinvolto (anche) in notizie di cronaca rosa. Anzi ci sono molti buchi e dubbi circa la sua vita sentimentale tra il divorzio e la relazione con l’attuale compagna. E a proposito di matrimonio, ricordiamo sia stato sposato con Laura Sini, ricca ereditiera, in seconde nozze.

Del primo matrimonio sappiamo invece la moglie si chiamasse Paola, ma per il resto non si hanno notizie sicure. Sempre dalle prime nozze, ha avuto due figlie femmine, Vanessa e Michela, mentre dal secondo matrimonio con Laura Sini è nata Emma. La fine delle seconde nozze fu burrascosa: Laura lo trascina in tribunale con l’accusa di truffa e minacce. Dal suo canto Massimo Ferrero la contro querela per calunnia.