Massimo Rigo ha debuttato in televisione con la serie tv Doc, nella quale interpreta Umberto Caruso. La sua è una carriera teatrale davvero straordinaria, tanto che è stato scelto anche per far parte del cast della serie Odio il Natale. Scopriamo chi è Massimo Rigo e quelli sono i dettagli sulla sua carriera e vita privata.

Biografia di Massimo Rigo

Per fortuna, le fiction ci permettono di scoprire talenti meravigliosi. Uno di questi è proprio Massimo Rigo, uno degli attori ai quali il pubblico italiano è più affezionato. Ha recitato nella serie Doc – Nelle tue mani 2 facendosi conoscere a tutto il mondo dello spettacolo. Ma chi è Massimo Rigo? Sappiamo che è originario di Alessandria ed è quindi piemontese. Non si sa ancora quando è nato e dove. Finita l’università, si dedica immediatamente alla recitazione, sua passione da quando era piccolissimo. Nel 1955 decide così di farne una professione e sale sul palco ad interpretare un’opera di Shakespeare, intitolata La dodicesima notte.

Successivamente viene ingaggiato anche per La Mandragola di Machiavelli e per Un tram che si chiama desiderio. Queste esperienze consentono a Massimo Rigo di specializzarsi nella recitazione ed entrare così sui set Rai. Molte fiction di successo lo vedono tra i protagonisti , tra questi ricordiamo Un passo dal cielo 6, Non mi lasciare, Quei due sul divano, Le stagioni del cuore, La ragazza nella nebbia e Doc – Nelle tue mani 2.

Vita privata e Instagram

La sua vita privata è ancora un mistero, perché Massimo è un uomo molto riservato. Tuttavia, grazie al suo profilo Instagram possiamo rimanere aggiornati per quanto riguarda le novità dei film e le serie per cui sta lavorando. Non si è mai risposto per quanto riguarda la sua vita sentimentale, e noi rispettiamo la sua privacy.