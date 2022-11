Mathilde Ollivier fa parte del cast di 1899, la nuova serie Netflix creata da Baran bo Odar che racconta le vicende di alcuni migranti provenienti dall’Europa che si spostano verso New York sperando in un futuro migliore. La serie ha generato clamore dopo la sua uscita poichè sembra essere molto simile ad un fumetto, “Black Silence” di Mary Cagnin, uscito nell’anno 2016. Tuttavia i produttori Baran bo Odar e Jantje Friese difendono il loro lavoro affermando che i parallelismi tra le due storie sono davvero pochi. A recitare, tra i membri del cast troviamo la famosa Mathilde Ollivier, modella e attrice francese. Ecco chi è.

Primi anni e carriera

Nata nel 1994, Mathilde è cresciuta nel quartiere di Montparnasse, a Parigi. Sin da piccolissima inizia a studiare recitazione e si iscrive al Conservatorio di Parigi dove si diploma in danza. Successivamente decide di frequentare l’Internazionale Accademia di Danza nella capitale francese. Oltre a recitare, Mathilde Ollivier è anche una modella comparsa su Vogue nel marzo 2016. Lo stesso anno appare anche su Purple, altro magazine di moda.

Per quanto riguarda il piccolo e grande schermo, Mathilde Ollivier inizia a farsi conoscere al pubblico francese con Mistinguett e Dangerous Liaison. Nel film horror Overlord ha poi interpretato Chloe, una donna francese bloccata ddai nazisti durante la guerra. Il film, firmato da JJ Abrams, è stato un trampolino di lancio per la carriera dell’attrice, che nel 2019 ha anche recitato in Boss Level con Mel Gibson ed è stata scelta per Sister of the Groom. Nel 2022 ha poi lavorato alla serie 1899, diventata presto un grande successo del colosso Netflix.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Mathilde Ollivier è molto impegnata in ambito sociale. Ha prodotto nel 2018 un documentario dove ha raccolto varie testimonianze di donne schiave in Burkina Faso. Rispetto alla sua vita sentimentale non circolano invece informazioni: l’attrice preferisce tenere le sue relazioni private.