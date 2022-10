Chi è Matteo De Stefani, ex marito di Cristina Quaranta? Figli, età, vita privata

Cristina Quaranta tra le concorrenti del GF Vip, aveva nel 2001 sposato Matteo De Stefani. Sebbene la storia tra i due sia finiti, sono ancora molto amici. Ecco cosa si sa di lui

Matteo De Stefani, età e figli

La precisa data di nascita di Matteo De Stefani non la sappiamo: è certo abbia 7 anni più dell’ex moglie. Quindi oggi dovrebbe avere 57 anni. Oltre ad Aurora, figlia ventenne avuta proprio con la Quaranta, non ha altri figli. L’amore con la soubrette è durato più di 12 anni finchè non hanno deciso consensualmente e senza rancori di mettere la parola fine. Ha un profilo Instagram molto attivo e pieno di foto, foto con Aurora e con Guia Invernizzi Cuminetti, sua attuale compagna.

La vita privata

Di Matteo sappiamo sia un imprenditore, e come lo descrive tuttora Cristina, è un uomo gentile dolce e sempre pronto ad aiutare il prossimo. I due si sono conosciuti tramite un amico comune a cui ha rivelato subito il suo amore per Cristina. I due si sono sposati nel 2001 per poi lasciarsi nel 2013. Aurora, la loro unica figlia ventenne, non è il solo filo che li tieni uniti: sono ancora molto legati, in nome dell’amore e del rispetto che un tempo li aveva uniti.