Chi è Matteo Giunta, compagno di Federica Pellegrini? Altezza, origini, Instagram, matrimonio

Ci giunge notizia che l’allenatore Matteo Giunta è, da poco, convolato a nozze con l’atleta Federica Pellegrini. In data 27 agosto, si sono celebrate le nozze fra i due. L’organizzatore del rinfresco è stato Enzo Miccio, noto wedding planner della tv italiana.

Elegantissimi gli sposi così come la location, sita presso la laguna veneziana. Il testimone della sposa è stato Alessandro, compagno di avventure e fidato amico della campionessa italiana del nuoto.

Chi è Matteo Giunta?

Nato a Pesaro, preparatore atletico e per anni allenatore della stessa Federica, egli è stato proprio in precedenza della sua scelta di divenire insegnante, un nuotatore. E’ nel 2012 che Matteo conosce Federica, quando i due iniziano a cooperare.

Ammirevole la sua statura di un metro e ottantacinque circa, il ragazzo è moro con occhi chiari.

Per amore di Federica, Matteo interrompe i contatti col cugino, ex fidanzato della Pellegrini. I due nuotatori sembrano essere perfetti l’uno per l’altro, nonostante brusche vicende come l’intromissione dell’ex compagno di Federica nella loro vita e varie frecciate sui social da parte di questi.

Uniti nello sport e nella vita privata, l’uno pare aver trovato nell’altro fonte di ispirazione e motivazione, sebbene in pubblico non diano mai troppo nell’occhio. Le loro promesse d’amore rimangono un segreto ed in campo lavorativo, restano seri e fedeli all’impegno che presuppongono le gare acquatiche.

