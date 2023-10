Chi è Matteo Napoletano il fidanzato di Valentina Ferragni: età, lavoro, figli

Matteo Napoletano è il nome sulla bocca di tutti è infatti il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, ed è stato già presentato in famiglia. Il primo scatto fotografico tra i due è avvenuto a St.Barths e di fatto ha svelato molto sulla loro vita. Lui è un modello ed è molto felice di vivere questa nuova straordinaria storia d’amore. I due si sono dimostrati molto emozionati e davvero straordinariamente felici.

Matteo spuntava in alcuni scatti pubblicati da Marina Di Guardo che aveva scritto Family is Everything per un weekend passato sul Lago di Coma con Chiara, Fedez e anche lui e Valentina. La Ferragni ha scritto: “Viva la libertà, l’amore senza pregiudizi, senza limiti e barriere”. Così sulle storie ha scritto specificando alcune cose che voleva levarsi dallo stomaco per le ennesime critiche arrivate nei suoi confronti stavolta tutte dettate dalla differenza di età tra i due perché il ragazzo è più giovane.

Matteo Napoletano, il fidanzato di Valentina Ferragni

A dirla tutta la storia tra Valentina Ferragni e il suo fidanzato Matteo Napoletano è iniziata da tempo. I due erano stati fotografati insieme in Messico dove erano andati per una vacanza. A Tulum sembravano già felici tra baci e coccole. C’era poi chi parlava di un flirt finito e per un momento i due hanno deciso di non dire troppo e di rimanere riservati sulla loro storia. Molti pensavano a una fugace vacanza d’amore tra i due che avevano abbandonato poi questo tipo di gioia.

A luglio i due erano tornati a farsi vedere precisamente a Portofino in provincia di Genova in Liguria e poi anche vacanze a San Candido dove hanno pubblicato degli scatti con Pablo il pitbull della ragazza cosa che dimostrava ancora una volta che erano insieme. Ora però basta nascondersi, evviva l’amore.