Matthew McConaughey è un celebre attore e produttore statunitense nato nel Texas. Fin dalle scuole superiori ha dimostrato grande talento ed è stato molto apprezzato per il suo fascino. Dopo un anno trascorso in Australia, ha iniziato a frequentare l’Università di Austin, ma ha abbandonato gli studi per inseguire il suo sogno di diventare un attore.Al giorno d’oggi, oltre ad impegnarsi in progetti cinematografici di alto livello, Matthew è anche attivo in attività di volontariato e nelle vesti di marito e padre.

La carriera di Matthew McConaughey

Matthew David McConaughey è nato il 4 novembre 1969 a Uvalde, in Texas. Dopo essersi trasferito con la famiglia a Longview, ha frequentato il liceo dove si è distinto anche nello sport. Nel 1988 ha completato gli studi e l’anno successivo è andato in Australia come partecipante di un progetto di scambio studentesco. Tornato in Texas, ha iniziato a studiare legge presso l’Università di Austin, ma ha poi deciso di seguire un’altra strada: grazie al consiglio di un amico studente di cinema, si è avvicinato al mondo dei film e ha cominciato a prendere lezioni di recitazione e sceneggiatura. Successivamente ha iniziato ad interpretare film e serie tv, ricevendo numerosi riconoscimenti e premi.

Nel 2013, Matthew McConaughey ha iniziato una carriera brillante, interpretando il ruolo di protagonista nel film Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée. L’attore ha anche avuto un piccolo, ma significativo ruolo nel film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, e ha interpretato la prima stagione della serie TV HBO True Detective assieme al collega Woody Harrelson. Nel 2014 è stato anche protagonista del film di fantascienza Interstellar, diretto da Christopher Nolan.

Vita privata, moglie e figli

Matthew McConaughey ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata, iniziata con l’attrice Sandra Bullock, con cui è stato fidanzato per diversi anni. Successivamente ha avuto una relazione con Ashley Judd, un’attrice, modella ed attivista statunitense. Dopo di lei ha avuto una storia d’amore con Salli Richardson, anche lei attrice americana e regista. Un anno più tardi ha conosciuto sul set di Sahara Penélope Cruz con cui ha avuto una relazione. Nel 2006 ha iniziato a frequentare la modella brasiliana Camila Alves, con cui si è sposato nel 2012. Insieme hanno tre figli: Levi di 11 anni, Vida di 10 e Livingston di 7.