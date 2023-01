Maude Apatow è un’attrice americana nota per aver interpretato il curioso personaggio di Lexi Howard nella serie drammatica per teenager Euphoria, in cui ha recitato con star del calibro di Zendaya e l’affascinante Jacob Elordi. A parte questo, ha all’attivo diverse apparizioni in film a partire da The 40-year-old Virgin, che l’ha vista protagonista a soli sette anni. Tra le sue ultime interpretazioni ricordiamo Pitch Perfect 2 (2015), Other People (2016), The House of Tomorrow (2017) e Assassination Nation (2018). Maude Apatow è figlia di Judd Apatow, regista, e di Leslie Mann, famosa attrice.

Biografia e carriera

Maude Annabelle Apatow è nata il 15 dicembre 1997 a Los Banos, California, Stati Uniti, sotto il segno zodiacale del Sagittario. È la figlia dei famosi attori Judd Apatow, regista, produttore e sceneggiatore, e Leslie Mann. Ha una sorella maggiore di nome Iris Apatow che ha seguito le sue orme e si è lanciata come attrice. Maude Apatow ha la cittadinanza americana ed è di ascendenza mista, con origini finlandesi. Ha frequentato scuole private per la maggior parte della sua vita e si è diplomata al Liceo della contea di Los Angeles nel 2016.

L’esordio al cinema di questa attrice è una questione di famiglia: ha iniziato con tre film diretti dal padre, nei quali interpretava la figlia del personaggio interpretato dalla madre. Il suo talento è stato poi riconosciuto anche al di fuori di mamma e papà. Infatti, è stata molto apprezzata in Other People ed è stata scelta per far parte del cast di Assassination Nation di Sam Levinson e di Euphoria. Nel 2020 ha preso parte alla serie Hollywood di Ryan Murphy. Prima di questo ha partecipato a 3 episodi di Girls e ha collaborato nuovamente con il padre in Il re di Staten Island.

Maude Apatow è fidanzata?

Attualmente, pare che la bellissima Maude sia single. Nell’aprile 2018 ha avuto una relazione con il talent manager Charlie Christie, con cui ha anche festeggiato il primo anniversario nel 2019. Tuttavia, dopo un mese la coppia ha annunciato la fine della loro relazione a giugno. Successivamente, nel 2022 ha affermato di uscire con lo scrittore Sam Koppelman, subito dopo essere stata vista trascorrere del tempo insieme a lui. La loro relazione è tuttora in corso e noi le auguriamo il meglio!