Chi è Mauro Corona? Carriera, figli, lavoro attuale, età, guadagni

Mauro Corona, opinionista, scrittore, cultore ad ampio spettro, è un personaggio molto ricorrente nei programmi di attualità che vanno in onda in TV. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sul suo conto.

Mauro Corona, età e carriera

Volto noto dei programmi di attualità, informazione e politica, Mauro Corona, classe 1950, è di origine trentine. Ha raggiunto l’apice della notorietà con la partecipazione al programma Cartabianca, come opinionista. Le sue sono umili origini. I genitori erano venditori ambulanti, e Mauro spesso da bambino andava con loro. Proprio dal padre eredita l’amore per la montagna mentre dal nonno eredita l’amore per l’arte e più precisamente per la scultura lignea. Da ragazzo si avvicina alla cultura, in particolare alla lettura: divora i romanzi di Tolstoj, Cervantes e Dostoevskij, per citarne alcuni.

Oggi è uno scrittore di fama internazionale (sono state vendute oltre 5 milioni di copie dei suoi libri), i suoi 30 libri sull’uomo e il rapporto con l’ambiente rientrano tra i bestseller delle più importanti librerie. È diventato molto famoso da quando viene chiamato come opinionista nel programma Cartabianca. Anche grazie ai suoi numerosi interventi, il suo profilo social viene spesso visitato e seguito dagli amanti del suo modo di concepire la vita.

Una vita difficile

Non è da trascurare il fatto che la vita di Mauro Corona sia stata molto difficile e tormentata. A partire dal fatto che i genitori lo ritirano dalla scuola, per farlo dedicare all’attività di manovale. Segue la leva obbligatoria, dopodiché fa lo scalpellino riquadratore. Viene notato da un maestro del settore e affina così le sue doti di scultore. Nel mentre si dedica ad escursioni di montagne, scala numerose vette (basti pensare che sulle dolomiti ha aperto lui ben 300 vie) divenendo così un alpinista molto conosciuto.

Vita privata e figli

Nessun gossip sulla vita sentimentale di Mauro Corona, il quale ha una moglie, Francesca, di cui non si sa più di tanto. Dal loro amore sono nati quattro figli: Marianna, laureata in psicologia, Matteo, laureato in Tecnologia delle comunicazioni, Melissa laureata in Filosofia e Martina diplomata all’Accademia di Brera. Da grande uomo aperto di mente, non ha problemi ad affermare che essendo per lui “la fedeltà una cosa superata”, spesso è stato fedifrago.

Dove vive Mauro Corona e quanto guadagna

Pur essendo originari del Trentino, Mauro Corona vive ad Erto, paesino del Friuli-Venezia Giulia dove ci sono scarsi 400 abitanti. Ama definirsi uno zingaro a cui piace stare solo e al chiuso. Per quanto concerne i guadagni, Mauro ha dichiarato apertamente che quando viene invitato come opinionista a Cartabianca guadagna circa 500 euro a puntata. Una somma non di poco conto considerate le sue presenze nel programma. Per il resto, essendo autore e scultore affermato, ha notevoli incassi dal suo lavoro, ma ci risulta difficile quantificarli. Possiamo solo dire che lui stesso dichiara che “soldi e successo sono proporzionali alla fama e da questa droga non si salva nessuno”. Per cui, finché avrà fama e continuerà a fare sfoggio della sua cultura, i soldi per lui e la sua famiglia non saranno un problema.