Melika Foroutan è l’attrice che ha interpretato Sophia nella serie L’Imperatrice, in onda su Netflix dal 28 settembre 2022. Lo so a ottenuto così tanto successo che è già stata programmata una seconda stagione, la quale debutterà alla fine del 2023. La produzione si è già messa in moto per registrare anche i prossimi episodi che saranno sempre disponibili in streaming sulla piattaforma. Proprio l’8 novembre 2022, il colosso ha ufficializzato il rinnovo della prossima stagione e la sceneggiatrice Katharina Eyssen ha dichiarato: “Sono incredibilmente grata di essere riuscita a toccare così tante persone in Germania e in tutto il mondo con la nostra serie”. Prosegui nella lettura per scoprire chi è Melika Foroutan e quali successi ha collezionato nel corso della sua carriera.

Biografia e carriera di Melika Foroutan

Nata a Teheran nel 1976m Melika è figlia di padre iraniano e madre tedesca. Ha debuttato nel 2008 recitando in un film intitolato Die dunkle Seite, riadattamento dell’originale prodotto nel 1997. Nella pellicola ha lavorato a fianco di Mišel Matičević. Nello stesso anno è apparsa in un film di Wim Wenders, dal titolo Palermo Shooting, capolavoro presentato anche alla sessantunesima edizione del Festival di Cannes. Melika è stata anche protagonista di Pari, film che ha raggiunto gli schermi del Festival Internazionale del Cinema di Berlino grazie alla bravura di Siamak Etemadi, regista greco-iraniano tra i più famosi al mondo. Nel 2021 Melika è stata anche protagonista di Tribes of Europa, una serie dove interpreta Lord Varvara.

Vita sentimentale e informazioni private

Capelli ondulati e viso d’angelo, Melika è ormai conosciuta in tutto il mondo dello spettacolo per la sua incredibile bravura e versatilità nell’interpretazione di diversi personaggi. Tuttavia non si conosce il suo stato sentimentale poichè non ha mai condiviso informazioni private sulla vita personale. Probabilmente la bella attrice è single e non ha mai avuto figli, anche se non possiamo esserne certi perchè non ha mai rivelato dettagli anche riguardo a precedenti relazioni.