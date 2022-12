Il Hollywood Reporter ha annunciato che l’attrice Merle Dandridge interpreterà la principale antagonista Marlene nello show The Last Of Us. Quella della “Dottoressa”, come la chiamano gli altri, sarà la perdente del videogioco di The Last of Us, oggi diventata una meravigliosa serie tv. Scopriamo insieme chi è questa splendida attrice e come mai è così amata dal pubblico.

Biografia e carriera di Merle Dandridge

Dandridge è nata a Okinawa il 31 maggio 1975. La madre di Merle identifica se stessa come metà giapponese e metà coreana, mentre il padre è afroamericano. La sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti a causa del lavoro del padre, ed hanno finito per stabilirsi alla Beale Air Force Base in California prima di tornare ad Offutt Air Force Base, a Bellevue, Nebraska, dove ha trascorso la maggior parte della sua infanzia. È famosa per aver recitato in diversi musical di Broadway come Once on this Island, Rent, Jesus Christ Superstar e Spamalot.

È anche nota per i suoi ruoli nei videogiochi come Alyx Vance nella serie Half-Life, Marlene in The Last of Us e The Last of Us Part II. Merle ha anche avuto un ruolo principale in diverse serie televisive come The Night Shift, Sons of Anarchy, e The Flight Attendant. La sua carriera televisiva è stata coronata nel 2016 con l’interpretazione del ruolo di Grace Greenleaf nella serie drammatica Greenleaf. Oltre a recitare ed esibirsi in musical, Merle ha anche cantato in tour e registrato numerosi album.

Quando esce The Last Of Us

Con grande entusiasmo, possiamo dare il benvenuto all’ultimo trailer della serie HBO di The Last of Us. Recentemente è stata rilasciata una versione doppiata in italiano, che permette a tutti di gustarsi il trailer in lingua madre. L’attesa è stata estesa fino al 16 gennaio 2023, quando la serie verrà lanciata esclusivamente su Sky e NOW. I fan italiani non dovranno più aspettare, ma potranno godersi l’episodio pilota della serie, che promette di essere una grande produzione di qualità.