Durante la trentaseiesima puntata del programma televisivo “Grande Fratello Vip“, Milena Miconi ha vissuto una serata emozionante tracciando la linea della sua vita e ricevendo una sorpresa dalla sua primogenita, Sofia.

Le rivelazioni

Durante l’appuntamento televisivo, la showgirl ha aperto il suo cuore e ha parlato delle fasi più importanti della sua vita, incluso il difficile rapporto con sua madre e le difficoltà economiche che la sua famiglia ha affrontato dopo il grande successo del “Bagaglino“. Milena ha anche confidato di aver trascorso molto tempo da sola con suo fratello a causa del lavoro dei genitori, e ha dovuto affrontare i suoi timori e paure. Tuttavia, ha poi recuperato il tempo perso con sua madre e ha sottolineato che oggi la vede come una “ottima nonna“.

Ha ammesso di aver vissuto un periodo economicamente difficile, ma che il suo compagno Mauro è stato sempre positivo e l’ha fatta sentire al sicuro. Dopo aver raccontato la sua storia, Milena ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Sofia, che l’ha incoraggiata ad andare avanti nonostante la mancanza della famiglia. La sorpresa ha emozionato anche gli altri concorrenti del reality show.

Carriera di Milena Miconi

Nel 1997, Milena Miconi fa il suo debutto al cinema in due film: in un ruolo minore in “Finalmente soli“, diretto da Umberto Marino, e come Virginia in “Fuochi d’artificio”, diretto da Leonardo Pieraccioni.

Successivamente, si dedica alla televisione, apparendo in un episodio di “Un posto al sole” come ladra d’auto e poi nelle serie televisive “S.P.Q.R.” diretta da Claudio Risi e “Anni ’50” diretta da Carlo Vanzina, interpretando il ruolo di Nadia. Nel 1999 e nel 2000 partecipa a un episodio di “Don Matteo” e a “Tequila & Bonetti” nel ruolo di Luisa. Viene quindi scelta da Pier Francesco Pingitore per lo spettacolo “La casa delle beffe” in cui interpreta i ruoli di Paola/Rossana e debutta in “BuFFFoni” con Pippo Franco su Canale 5.

Milena Miconi appare poi in altri programmi televisivi, come “Saloon” e “Attenti al buffone” per la regia di Bruno Colella, e recita nelle serie televisive “Carabinieri 2-3” e in “Don Matteo” nel ruolo di Laura Respighi. In seguito, ritorna nella serie televisiva “Don Matteo 5” interpretando lo stesso ruolo. Nel 2022 partecipa al reality show “Grande Fratello Vip” come concorrente.

Vita privata

Parlando della vita privata di Milena Miconi, si sa che ha 50 anni e nel 2019 ha sposato Mauro Graiani dopo un lungo fidanzamento. Insieme hanno due figlie, Sofia nata nel 2003 e Agnese nata nel 2010. Milena Miconi ha anche un account Instagram, @milena_miconi, con 136mila follower, dove pubblica foto di moda e momenti della sua vita quotidiana.

Milena Miconi si è sposata dal 2019 con Mauro Graiani, un regista e sceneggiatore di fama italiana. L’uomo, nato a Genova il 31 ottobre 1962, ha compiuto 60 anni l’anno scorso. Nonostante il matrimonio sia recente, la coppia ha trascorso ben 18 anni di convivenza prima di sposarsi e la loro storia d’amore è iniziata nei primi anni 2000. Mauro Graiani ha lavorato come regista e sceneggiatore per molte fiction italiane.