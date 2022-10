Chi è Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini? Figli, anni, lavoro

Michela Pandolfi è la moglie del critico e giornalista Giampiero Mughini. Ecco che cosa sappiamo di lei.

Michela Pandolfi, anni e figli

Prima di analizzate i dettagli della storia d’amore tra Giampiero Mughini e Michela Pandolfi specifichiamo che la donna fa coppia fissa ormai da 30 anni con il giornalista. È nata nel 1957 ma non si sa oltre circa la sua età. Ha dei figli certo, ma non avuti con Mughini, bensì da una precedente relazione. Purtroppo con Giampiero non ha avuto figli. La coppia si tiene lontana dai riflettori, non viene coinvolta mai in alcun gossip o chiacchiericcio. La sola volta che si sono seduti insieme in TV per parlare della loro storia fu nel 2019 nel programma Vieni da Me di Caterina Balivo

La carriera

C’è chi si domanda se la Pandolfi abbia o meno un lavoro. E la risposta non può che essere positiva. In un certo senso fa parte anche lei del mondo dello spettacolo. La moglie del noto giornalista senza peli sulla lingua infatti, è una storica costumista che che corso degli anni ha lavorato dietro le quinte di diversi nonchè famosi programmi della televisione. Oggi preferisce la vita di nonna a tempo pieno, ben lontana da gossip e social di ogni tipo