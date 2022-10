Chi è Michele Bravi? Vita privata, incidente, compagno

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 15 ottobre 2022 è ricomparso in tv il giovane e talentuoso cantante Michele Bravi. L’artista ha giudicato il concorrente Tommy Dali, chiamato ad interpretare, con grande trasporto ed emozione, un suo pezzo.

Andiamo a vedere chi è Michele Bravi e cosa fa adesso dopo il successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Michele Bravi nasce il 19 dicembre 1994 a Città di Castello, alle porte di Perugia. Benchè non abbia ancora compiuto 28 anni può contare su una lunga carriera nel campo musicale. Si è avvicinato fin da bambino al mondo delle sette note, cominciando a cantare nella sua città.

Vita privata

Dal coro dei bambini della parrocchia fino alle prime lezioni di chitarra e pianoforte, è impossibile ricordarlo lontano dalla musica, anche per chi lo conosce dalla più tenera età. Compiuta la maggiore età, mentre sta per prendere la maturità al liceo classico di Città di Castello, si iscrive al talento show di X Factor. Michele supera i provini della settima edizione ed entra a fare part del cast 2013 della trasmissione, nella categoria Under Uomini sotto la guida di Morgan. Michele Bravi colpisce nel segno sia la giuria che il pubblico e si aggiudica la settima edizione del talento show.

Nel 2017 Michele Bravi ha fatto coming out ammettendo di avere essere legato ad un giovane regista. All’epoca si vociferava che avesse una relazione con la youtuber Alice Venturi, ma Bravi ha tenuto, oltre a smentire quelle voci, anche a comunicare il proprio orientamento.

L’incidente e il lungo stop

La storia tra Bravi e il regista, per sua stessa ammissione molto diverso da lui, è durata due anni. Attualmente è single o almeno non si hanno notizie di relazioni ufficiali. In un’intervista a Vanity Fair Michele Bravi ha ammesso che le emozioni che ha provato per il suo ormai ex compagno, non è escluso possa provarle in futuro anche con una donna.

Attualmente vive tra la sua terra natale, Città di Castello, e Milano, dove è stato coinvolto quasi quattro anni fa in un drammatico incidente stradale.

Michele Bravi fu coinvolto il 22 novembre 2018, proprio nel capoluogo lombardo, in un sinistro dall’esito fatale per un motociclista. Nell’incidente, infatti, perse la vita un centauro di 58 anni che incrociò l’auto sulla quale viaggiava il cantante. Secondo quanto emerso dalle indagini, Bravi era impegnato in una inversione di marcia quando il veicolo che conduceva si scontrò con la moto del malcapitato.

Il musicista venne dunque messo sotto indagine per l’ipotesi di reato di omicidio stradale e rinviato a giudizio nel luglio 2019 con quest’accusa. L’udienza preliminare si tenne nel gennaio 2020 e Bravi, attraverso il suo legale, fece richiesta di patteggiamento. Alla fine la pena concordata col tribunale fu di un anno e mezzo con pena sospesa e senza menzione nel casellario giudiziario. Quella vicenda provocò grande sofferenza al cantante che si è allontanato dalle scene per quasi due anni, nei quali ha ammesso di aver fatto un percorso di terapia.

Michele Bravi tornò a farsi vedere in televisione soltanto nel maggio 2020 quando fu chiamato da Maria De Filippi per far parte del cast di Amici Speciali. Ha partecipato per due volte al Festival di Sanremo: la prima nel 2017 con il brano Il diario degli errori, la seconda nel 2022 con L’inverno dei fiori.

