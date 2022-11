La serie Elite è oggi disponibile su Netflix con una nuova stagione e già da diversi anni è un successo. Quest’anno, nella sesta stagione vengono raccontate le avventure dei liceali spagnoli che si ritrovano continuamente coinvolti in situazioni particolari. Devono infatti ripercorrere omicidi e crimini commessi proprio in quella località, un compito assai arduo per questo gruppo di ragazzi. Uno dei protagonisti è Miguel Bernardeu, attore originario di Valencia che è noto per interpretare Guzman nella serie Elite. Scopriamo insieme chi è.

Carriera e formazione di Miguel Bernardeu

Miguel Bernardeu nasce a Valencia nel 1996 e da piccolissimo confessa ai genitori di voler studiare teatro. Si iscrive così alla Scuola di arte drammatica in America, frequentando due fra le più prestigiose scuole di teatro degli Stati Uniti: il Santa Monica college e l’Accademia delle alti drammatiche americana. Trasferitosi poi in Spagna, suo paese d’origine, inizia una fiorente carriera nel mondo della recitazione. Quello che molti non sanno è che questo giovanissimo attore è il figlio di Ana Duato, un’attrice spagnola conosciuta per aver recitato in Brigata centrale nel 1989, nella serie tv Medico di famiglia dal 1995 al 97 e Mediterraneo, una fiction andata in onda in Spagna dal 1999. Figlio d’arte, Miguel Bernardeu è oggi impegnatissimo nella registrazione di Elite, della quale è appena uscita la sesta stagione. Al suo fianco, un cast davvero eccezionale tra cui spicca anche la bellissima Ester Exposito nei panni di Carla Rosón.

Fidanzata

Moltissimi sono curiosi di sapere alcune informazioni riguardo alla vita privata di Miguel. I fan si chiedono se sia fidanzato, dove vive o se sia single. Dopo quattro anni dal successo della serie Elite, possiamo oggi dire che sappiamo che è felicemente fidanzato con una cantante di nome Aitana Ocana. La ragazza è molto amata in Spagna e i due formano una coppia dal 2018. Sui social non ci sono molte foto dei due insieme, ma sappiamo che non amano rilasciare dichiarazioni sulla loro storia d’amore.