Chi è Milena Miconi? Bagaglino, Gf Vip, età, carriera, marito, figli

Si sa, le donne rosse accendono il cuore dei maschi italiani e Milena Miconi non fa eccezione. La bella attrice ed ex modella ormai cinquantenne ha fatto impazzire moltissimi uomini, ma cosa si nasconde dietro la sua bellezza e la sua bravura sul piccolo schermo? Scopriamolo insieme.

Milena Miconi dal Bagaglino al Gf Vip

Milena Miconi ha partecipato a numerosi programmi televisivi, ma in tanti la ricorderanno al Bagaglino di Canale 5. La bella soubrette allora si prestava agli stacchetti dei comici con tanta ironia e con tutto il suo charme, insieme a Leo Gullotta Pippo Franco, e tanti altri comici, era la prima donna del programma .

Certo, di tempo ne è passato da allora, la sua carriera è oltremodo cresciuta. Ed ora è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia, quella del GF Vip. Non resta che capire quale sarà il suo approccio con gli altri concorrenti. Anche perché quest’anno il reality sta appassionando più degli altri anni i suoi fan

La carriera dal piccolo al grande schermo

Come anticipato, Milena Miconi prende parte al Bagaglino, ma il suo vero exploit sul grande schermo arriva con la partecipazione a due film, il primo Finalmente Soli e il secondo Fuochi d’artificio (dalla regia di Leonardo Pieraccioni). Per quanto riguarda invece la sua presenza in televisione, le danno una parte nella soap di RAI 3 Un posto al sole (dove interpreta una ladra d’auto), poi nel 1998 prende parte alla serie televisiva S.P.Q.R., dopodichè in Anni ’50 interpreta Nadia.

Iniziano le partecipazioni di qui in poi a diverse fiction e serie TV. Da qualche ruolo minore, come la comparsa in un episodio di Tequila & Bonetti fino a diventare una vera e propria protagonista in altre serie. Ce ne sono tante che possiamo ricordare, come ad esempio Don Matteo dove interpreta il sindaco Laura Respighi che farà capitolare il capitano dei carabinieri. O ancora il ruolo del magistrato Claudia Morresi nella fiction Carabinieri con Manuela Arcuri ed Ettore Bassi.

Chi è il marito e chi sono le figlie: uno sguardo alla sua vita privata

Entrando più nel vivo della sua vita privata, possiamo indagare sulla sua famiglia. Non ha mai fatto scandalo, mai fatto tira e molla nelle sue relazioni. Anzi, è sempre rimasta legata al regista Mauro Graiani che l’ha sposata nel 2019. I due hanno avuto un fidanzamento molto lungo, fino a quando non hanno deciso di pronunciare il fatidico si. Sebbene le nozze siano state appena 3 anni fa, i due sono diventati insieme genitori di due splendide figlie. La primogenita è Sofia, nata nel 2003 e Agnese, la seconda, nata nel 2010.

Instagram ed età di Milena Miconi

La bella Milena ha 50 anni ben portati e non sentiti. Se sei curioso di scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata, puoi indagare dai suoi profili social. In particolare Instagram è per la showgirl romana uno strumento di condivisione con i follower. Vanta in effetti un ampio seguito. Oltre 130 mila sono i suoi followers. Sul suo profilo, puoi trovare sia scatti da modella che scatti di vita quotidiana.