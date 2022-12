Chi è Mimma Fusco? Lavoro, età, figli, GF Vip, tradimento Attilio Romita

Imprenditrice barese, Mimma Fusco sta facendo parlare di sè in queste ore per lo scivolone che il suo compagno Attilio Romita ha preso al GF Vip. Senza però svelare nulla con troppo anticipo, ripercorriamo insieme le info sul suo conto.

Mimma Fusco, età e lavoro

Barese d’origine, Mimma Fusco ha 55 anni. È un’imprenditrice che gestisce la Puglia Solutions, una ditta che si occupa di disinfestazione e di sanificazione. La ditta ha sede a Bari. In questi giorni il suo nome riecheggia tra i titoli di gossip perché il suo compagno è concorrente nella casa del Grande Fratello VIP, dove tra l’altro non si sta proprio comportando benissimo

Vita Privata e figli

Proprio perchè Mimma Fusco è una donna molto riservata sino ad ora non aveva aveva fatto parlare di sè. Per cui rinvenire informazioni sulla sua vita privata o sulla sua infanzia sul web è molto complicato. Nemmeno dai suoi profili social emerge nulla. Ad esempio sappiamo solo che quasi sicuramente è madre di Roberto, avuto dal suo precedente matrimonio.

Circa la relazione sentimentale, come anticipato è legata al giornalista Attilio Romita. I due stanno insieme da sette anni. Si sono conosciuti nella città di lei, Bari, quando Attilio aveva preso un lavoro come caporedattore in loco. Quelle poche volte che erano apparsi insieme sui giornali sembravano molto innamorati. I due non sono sposati, Romita ritiene il matrimonio superfluo alla loro età anche se non lo esclude a priori. Tuttavia qualcosa sta andando adesso per il verso storto e tra i due non si sta mettendo bene.

Attilio Romita al GF Vip e il suo “tradimento”

Il rapporto tra Mimma e Attilio sta sicuramente subendo una battuta d’arresto. E questo da quando lui è entrato nella casa più spiata d’Italia. I suoi atteggiamenti nei riguardi di alcune concorrenti donna hanno scatenato la reazione di Mimma Fusco che non ha perso tempo a commentare sui suoi profili social l’atteggiamento del compagno e senza mezzi termini.

Il primo episodio che aveva scosso la Fusco, la quale aveva commentato il tutto con un “che schifo” su twitter, era stato quello del bacio scattato per gioco tra Attilio Romita e Giaele De Donà mentre si prestavano al gioco della bottiglia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è quanto accaduto con Sarah Altobello. Quest’ultima si è lasciata subito affascinante da Attolio avvicinandosi a lui. Ora però sembra quasi che sia lui a dare corda a Sarah, dal momento che ha dichiarato senza mezzi termini ad Antonino che gli piacerebbe portare Sarah nel Van ma che ha paura.

La reazione di Mimma è stata immediata, prima ha dato di matto sui social dove ha scritto “Portala, divertiti siete perfetti!! Ps non aspettare Natale! La pupa e il ….ne”. E poi ha aggiunto anche con tono ironico che Attilio fa sempre differenza per la sua sensibilità. Non è finita qui. Nella puntata del 17 dicembre durante la diretta, Attilio ha ricevuto una lettera dei legali di Mimma. Gli è stato intimato, una volta fuori dalla casa, di non tornare nell’abitazione comune. Insomma Mimma Fusco ha voluto rompere i ponti cosi.