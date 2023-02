cheMr. Rain è uno degli artisti di maggior talento che è emerso negli ultimi anni nella scena rap italiana, tra molti altri. Si distingue dagli altri artisti per la sua originalità, la sua capacità di rappare e per la scelta di affrontare temi spesso trascurati dai suoi colleghi.

La sua collaborazione con Annalisa nel 2018 gli ha permesso di ottenere maggiore visibilità e di farsi conoscere dal grande pubblico. Tuttavia, la vera identità di Mr. Rain rimane ancora un mistero. In questo articolo, cercheremo di scoprire di più sulla sua carriera e sulla persona che si cela dietro questo pseudonimo.

Biografia e carriera

Il nome reale di Mr. Rain è Mattia Belardi, nato il 19 novembre 1991 a Desenzano, in provincia di Brescia, sotto il segno dello Scorpione. Si avvicina alla musica durante gli anni delle superiori, e si ispira principalmente ad Eminem, anche se scopre presto molti altri grandi nomi dell’hip hop, sia italiani che internazionali. Nel 2009 inizia a scrivere le sue prime canzoni sotto lo pseudonimo di Mr. Rain e produce il suo primo mixtape nel 2011. Qualche anno dopo partecipa a X Factor, ma rifiuta l’invito a partecipare al programma dopo essere stato ripescato per l’entrata diretta.

Mr. Rain intraprende nel 2014 il suo primo tour in Italia, aprendo i concerti di importanti rapper come Emis Killa, Salmo, Fabri Fibra, Mondo Marcio, Fedez, Gemitaiz e persino maestri del reggae come Toots and the Maytals. Nel maggio 2015, pubblica il suo primo album ufficiale, intitolato “Memories“, che viene prodotto completamente da lui stesso. Il singolo di maggior successo del disco è “Carillon“, che supera i 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Da quel momento in poi, ogni singolo di Mr. Rain diventa un successo, dal brano “Supereroe” a “I grandi non piangono mai”, fino a “Ipernova” uscito nel gennaio del 2018. Pochi giorni dopo, pubblica il suo nuovo album, “Butterfly Effect“. Considerato uno dei nomi di spicco del rap italiano, viene scelto anche per una collaborazione nel pop mainstream. Nel 2020, raggiunge le vette delle classifiche con la hit “Fiori di Chernobyl“, e collabora con J-Ax nel brano “Via di qua“, mantenendo il suo grande successo anche negli anni successivi. Nel 2023, partecipa sorprendentemente al Festival di Sanremo con il brano “Supereroi“, arrivando al terzo posto, dopo essere stato al centro delle cronache rosa per un certo periodo.

Vita sentimentale di Mr. Rain

Mr. Rain è noto per essere molto discreto riguardo alla sua vita privata e non condivide spesso aspetti personali con il pubblico. Tuttavia, una volta è stato coinvolto in una vicenda di cronaca rosa. Quest’ultima fa riferimento ad una presunta relazione con la showgirl Elisabetta Gregoraci nel 2020, quando la donna si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. In quel periodo, il nome del rapper era stato indicato come possibile fidanzato della Gregoraci.

Successivamente, Mr. Rain ha smentito categoricamente queste voci in un’intervista con FQMagazine, ponendo fine alle congetture sulla questione. Mr Rain, quando negò la relazione segreta con Elisabetta Gregoraci, rivelò anche di essere felicemente impegnato in una relazione sentimentale. Tuttavia, l’identità della sua fidanzata è ancora sconosciuta. L’unica informazione nota riguardo alla loro relazione è che sarebbe in corso da circa cinque anni.