Chi è Natalie Viscuso? Tutto sulla fidanzata di Henry Cavill

Ormai è una notizia diffusa in tutto il mondo, ma l’ex Superman e attore di fama internazionale Henry Cavill sta per diventare padre. A donare questa gioia all’uomo e a tanti fan nel mondo è la sua compagna Natalie Viscuso. Un nome poco noto nel mondo dello spettacolo, Natalie è sempre stata abbastanza in disparte, dunque cerchiamo di capire meglio chi sia effettivamente.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Chi è Natalie Viscuso e che lavoro fa?